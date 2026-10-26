Eine Entscheidung aus Luxemburg (Az. C-70/25) sorgt für eine grundlegende Kehrtwende im Banken- und Verbraucherrecht. Bisher sah die Praxis für Geschädigte meist düster aus: Wer durch Cyberkriminalität, gefälschte Webseiten oder Kreditkartenbetrug Geld verlor, musste oft monatelang um eine Entschädigung kämpfen und seine Ansprüche aktiv durchsetzen. Damit ist nun Schluss. Sofortige Gutschrift statt langer Auseinandersetzung Der EuGH stellt klar: Sobald Kontoinhaber einen unautorisierten Zahlungsvorgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus