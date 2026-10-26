In Ghana zerstört der illegale Goldabbau Kakaoplantagen, Regenwälder und wichtige Wasserressourcen. Die Aussicht auf schnelle Einnahmen gefährdet damit die langfristigen Lebensgrundlagen vieler Familien. Neben dem Verlust landwirtschaftlicher Flächen droht eine zunehmende Belastung des Grundwassers.Kakaoanbau verliert wertvolle Flächen Ghana ist der zweitgrößte Kakaoproduzent der Welt. Doch illegale Goldsucher bieten landwirtschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de