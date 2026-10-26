Die vollständig zum Volkswagen-Konzern gehörende Audi AG steht nach einem Auftritt ihres Vorstandsvorsitzenden Gernot Döllner mit US-Präsident Donald Trump in der Kritik. Anlass ist die Ankündigung eines milliardenschweren Audi-Werks in den USA bei einer Wahlkampfveranstaltung. Betriebsrat, Gewerkschaften und Politiker werfen Döllner politische Parteinahme vor und stellen einen möglichen Verstoß gegen interne Konzernregeln in den Raum.Audi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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