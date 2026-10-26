FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

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