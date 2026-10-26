Für ein Rechenzentrum von Google sind in Finnland rund 250.000 Bäume illegal gefällt worden. Da Umweltprüfungen nicht abgeschlossen waren, stoppten die Behörden die Arbeiten an gleich zwei Standorten. Vor einigen Monaten standen bei Muhos im Norden Finnlands auf einer rund 330 Hektar großen Fläche noch mehrere hunderttausende Bäume - von dem Wald ist heute nichts mehr übrig. "Es bleibt nur noch eine riesige Schlammfläche zurück, durchzogen von Spurrillen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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