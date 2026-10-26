Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen. Die Aktie startete am Montag schwach in den US-Handel, legte zuletzt aber leicht zu, womit sich der Kursrückschlag der vorangegangenen Handelstage nicht fortsetzte. Was bedeutet eine Kapitalaufnahme dieser Größenordnung für die Aktionäre? Zwei Wege zum Kapital Der Konzern aus Menlo Park plant zunächst ein Angebot von Stamm- und Vorzugsaktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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