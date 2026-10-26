Die zweite limitierte WHOOP x SR_A-Kollektion bringt "Performance for Life" auf neue WHOOP-Armbänder, Funktionsbekleidung, Oberbekleidung und Accessoires, die für Bewegung in städtischen und ländlichen Umgebungen konzipiert sind.

WHOOP, die Marke für menschliche Leistungsfähigkeit, gab heute die zweite Stufe von PROJECT TERRAIN bekannt, ihrer mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem britischen Designer Samuel Ross MBE und seinem Designatelier SR_A. Aufbauend auf der im März 2026 lancierten und ausverkauften Debütkollektion erweitert die zweite Stufe PROJECT TERRAIN in die nächste Saison und verbindet Lifestyle mit Leistung für Bewegung, Anpassungsfähigkeit und zonenbasiertes Training.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261026899801/de/

WHOOP and Samuel Ross MBE Unveil Layer 2 of PROJECT TERRAIN

Während die erste PROJECT TERRAIN-Kollektion dichte Stadtlandschaften und moderne Trainingsgelände als Inspiration nutzte, erkundet Layer 2 Leistung durch Material, Silhouette und Haptik. Ausgehend von den Texturen, Bedingungen und dem Wandel der Natur führt die Kollektion ein neu entwickeltes System aus WHOOP-Bändern, italienischer Funktionsbekleidung, Oberbekleidung und Accessoires ein, die für den Wechsel zwischen städtischen und Outdoor-Umgebungen konzipiert sind.

Leistung geht über Sport und Wettkampf hinaus. Sie zeigt, wie wir uns bewegen, erholen, anpassen und weiterhin das tun, was wir lieben. WHOOP hilft Menschen, ihren Körper besser zu verstehen, damit sie klügere Entscheidungen in Bezug auf Sport, Gesundheit und das Leben treffen können.

Entworfen für wechselnde Bedingungen, überträgt Layer 2 die unverwechselbare architektonische Sprache von SR_A auf Kleidungsstücke, die haptische Materialien, durchdachte Konstruktion und technische Anforderungen vereinen. Die Kollektion nutzt das Gelände der Natur sowohl als Inspiration als auch als Testgelände und schafft so Stücke, die für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert sind.

"Ich habe immer gesagt, dass es unser Ziel bei WHOOP ist, etwas zu schaffen, das entweder cool oder unsichtbar ist", so Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Unsere Partnerschaft mit Samuel Ross hebt diese Philosophie auf die nächste Stufe. PROJECT TERRAIN spiegelt den Respekt wider, den wir seit jeher für großartiges Design hegen, sowie unsere Überzeugung, dass die Technologie, die man jeden Tag trägt, etwas sein sollte, das man gerne trägt."

"PROJECT TERRAIN ist Ausdruck von Intensität und Widerstandsfähigkeit und wurde für diejenigen entworfen, die Entdeckungslust, Disziplin und das Streben nach Leistung schätzen", so Samuel Ross MBE, Global Creative Director von WHOOP x SR_A. "Unsere zweite Kollektion lässt sich vom Übergang zwischen dichten städtischen Umgebungen und weitläufigen ländlichen Landschaften inspirieren und schafft funktionale Kleidungsstücke, die sich an alle fünf Trainingszonen anpassen. Durch die Kombination aus außergewöhnlichen technischen Stoffen, präziser Verarbeitung und raffinierten Silhouetten schafft die Kollektion ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Alltagstauglichkeit. Im Kern geht es bei PROJECT TERRAIN darum, widerstandsfähige, zweckmäßige Kleidungsstücke für diejenigen zu schaffen, die ihre Grenzen überschreiten."

PROJECT TERRAIN Layer-2-Kollektion

Die limitierte Layer-2-Kollektion umfasst zwei neue Armbanddesigns für WHOOP 5.0 und WHOOP MG sowie eine Auswahl an Herren- und Damenbekleidung, Oberbekleidung und Accessoires. Die Preise für die Produkte liegen zwischen 60 und 650 US-Dollar, die WHOOP-Armbänder kosten 99 US-Dollar.

Details zur Kollektion

WHOOP-5.0- und WHOOP-MG-Armbänder

ATLAS BAND 99 US-Dollar 99 Euro 69 Pfund

[Farben: Cinder, Volta]

Funktions- und Sportbekleidung

02 NOMAD TECHNICAL PUFFER 650 US-Dollar 749 Euro 639 Pfund

[Farben: Onyx, Solstice]

02 STRATA TECHNICAL JOGGER 130 US-Dollar 129 Euro 99 Pfund

[Farben: Ash, Earth, Onyx]

02 -TERRAIN FITTED TEE DAMEN 100 US-Dollar 99 Euro 69 Pfund

[Farben: Onyx, Terra]

02 TERRAIN FITTED TEE HERREN 100 US-Dollar 99 Euro 69 Pfund

[Farben: Onyx, Terra]

02 STRATA TECHNICAL SHORT 110 US-Dollar 119 Euro 89 Pfund

[Farben: Ash, Earth, Onyx]

02 SUMMIT SCULLY 60 US-Dollar 64 Euro 49 Pfund

[Farbe: Onyx]

02 FRAME PERFORMANCE BRA 90 US-Dollar 89 Euro 69 Pfund

[Farbe: Terra]

02 FRAME PERFORMANCE LEGGINGS 130 US-Dollar 129 Euro 99 Pfund

[Farbe: Terra]

"Da sich tragbare Technologie immer stärker in unseren Alltag integriert, liegt die Chance darin, neu zu überdenken, wie und wo sie getragen wird. Nach dem Ausverkauf unserer ersten PROJECT-TERRAIN-Kollektion baut Layer 2 auf der Any-Wear-Technologie von WHOOP auf, um neue Sensorplatzierungen in Funktionsbekleidung zu erforschen von Sportbekleidung bis hin zu Oberbekleidung und Alltagskleidung. Bei SR_A verfolgen wir den Ansatz, Design Thinking auf die nächste Evolutionsstufe der Wearable-Technologie und sich wandelnde Lebensweisen anzuwenden und dabei Materialinnovation, funktionalen Nutzen und zweckmäßige Form zu kombinieren, um Produkte zu schaffen, die über herkömmliche Kategorien hinausgehen. "PROJECT TERRAIN hinterfragt die herkömmlichen Grenzen zwischen Technologie, Bekleidungsdesign und Alltag", so Yi Ng, Mitbegründer und CEO von SR_A.

PROJECT TERRAIN Layer 2 ist ab sofort unter https://shop.whoop.com.

Bilder der Kollektion finden Sie in der digitalen Pressemappe hier.

Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Durch ein leistungsstarkes, rund um die Uhr tragbares Gerät mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

WHOOP genießt das Vertrauen von Millionen Mitgliedern weltweit darunter Sportlerinnen und Sportler, führende Persönlichkeiten aus aller Welt, Angehörige des Militärs, Führungskräfte und Kunstschaffende. Die Marke ist zu einem modernen Symbol für einen disziplinierten und bewussten Lebensstil geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 950 Millionen US-Dollar an Wagniskapital eingeworben, ist in 56 Ländern tätig und bietet seine Leistungen in sechs Sprachen an. Weitere Informationen und die Möglichkeit, eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, finden Sie unter whoop.com. Folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Über SR_A

SR_A ist ein Modeatelier, das den Körper stärkt.

Das Atelier entwirft maßgeschneiderte saisonale Kollektionen, die auf Handwerkskunst, Innovation und Funktionalität basieren, und geht dabei einzigartige Kooperationen mit Branchenführern wie der LVMH-Gruppe, Nike Inc. und der Apple Group ein.

Das Atelier mit Hauptsitz in London wurde 2019 von Samuel Ross MBE und seinem langjährigen Geschäftspartner Yi Ng gemeinsam gegründet.

Bekannt für seine durchdachte Philosophie, die auf architektonischen Ausdrucksformen, kultureller Subversion und äußerst funktionaler Alltagskleidung basiert, hat SR_As Auseinandersetzung mit der Unterstützung des menschlichen Körpers zu mehreren Patentanmeldungen und weltweit anerkannten Auszeichnungen in den Bereichen Mode und Design geführt.

Zu den langjährigen Einzelhandelspartnern von SR_A zählen Dover Street Market und BIOTOP Japan.

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