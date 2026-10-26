Die Krise der offenen Immobilienfonds hat nun auch die DWS erreicht. Binnen weniger Monate haben die Milliardenfonds Grundbesitz Europa und Grundbesitz Global an der Börse jeweils rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Nun bestätigt die DWS, was zuvor gemunkelt wurde: Für den Immobilienfonds Grundbesitz Europa gibt es für Anleger ab sofort keine vollständige Rückzahlung ihrer Gelder mehr. Rücknahmeaufträge werden nur noch zu zehn Prozent ausgeführt. Das bedeutet: Wer Anteile im Wert von 1000 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus