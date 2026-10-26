EQS-Ad-hoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Gesundheitswelt Chiemgau AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an



26.10.2026 / 18:21 CET/CEST

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(Ad-hoc-Mitteilung)

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Die GWC AG erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von EUR -2,0 Mio. bis EUR +1,5 Mio. Damit wird die im Juli 2026 veröffentlichte Ergebnisprognose von EUR -3,5 Mio. bis EUR -6,5 Mio. angehoben.

Die Anpassung der Ergebnisprognose beruht im Wesentlichen auf folgenden Entwicklungen: einer sehr guten operativen Geschäftsentwicklung des Geschäftsbereichs Medizin der GWC AG in den letzten Monaten sowie

verschiedenen positiven Sondereffekten, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen, die zum 31.12.2025 bestanden.

Die zuvor veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 kann vor diesem Hintergrund nicht aufrechterhalten werden. Mitteilendes Unternehmen: Gesundheitswelt Chiemgau AG

Ströbinger Str. 18a

83093 Bad Endorf

ISIN: DE000A31C313

Börsensegment: Bayerische Börse, Freiverkehr Kontakt / Mitteilende Person: Verena Barwig

v.barwig@gesundheitswelt.de





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