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Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten



26.10.2026 / 20:00 CET/CEST

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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten Berlin, 26. Oktober 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2026 bzw. die ersten neun Monate 2026 ausgewertet.

Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q3/26 bzw. 9M/26: Gesamtkonzern : Rohertrag: 70 Mio. Euro (Q3/25: 67 Mio. Euro) bzw. 207 Mio. Euro (9M/25: 197 Mio. Euro) EBIT: 10,8 Mio. Euro (Q3/25: 7,6 Mio. Euro) bzw. 30,1 Mio. Euro (9M/25: 23,6 Mio. Euro) Segment Real Estate & Mortgage Platforms : Rohertrag: 44 Mio. Euro (Q3/25: 41 Mio. Euro) bzw. 129 Mio. Euro (9M/25: 122 Mio. Euro) EBIT: 12,1 Mio. Euro (Q3/25: 9,8 Mio. Euro) bzw. 36,0 Mio. Euro (9M/25: 32,8 Mio. Euro) Segment Financing Platforms : Rohertrag: 17 Mio. Euro (Q3/25: 18 Mio. Euro) bzw. 51 Mio. Euro (9M/25: 50 Mio. Euro) EBIT: 1,2 Mio. Euro (Q3/25: 2,0 Mio. Euro) bzw. 3,6 Mio. Euro (9M/25: 3,8 Mio. Euro) Segment Insurance Platforms : Rohertrag: 8 Mio. Euro (Q3/25: 8 Mio. Euro) bzw. 25 Mio. Euro (9M/25: 24 Mio. Euro) EBIT: -0,1 Mio. Euro (Q3/25: -0,1 Mio. Euro) bzw. 1,1 Mio. Euro (9M/25: -0,4 Mio. Euro) Die positive Entwicklung des Konzerns in den ersten neun Monaten wurde von einer Vielzahl von Geschäftsmodellen der drei operativen Segmente getragen.

Hypoport wird seine finalen 9M/26 Ergebnisse wie geplant am Montag, 09. November 2026 veröffentlichen. Kontakt Jan H. Pahl Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19 Email: ir@hypoport.de Hypoport SE Heidestr. 8 10557 Berlin Über die Aktie Hypoport SE Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ



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