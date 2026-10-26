Die Behörde für Kultur und Kunst in Dubai (Dubai Culture and Arts Authority, Dubai Culture) hat die Anmeldung für das 31. Internationale Symposium für Electronic/Emerging Art (ISEA2026 Dubai) eröffnet, das vom 6. bis 15. November 2026 unter dem Motto stattfindet: "ELYAH: Constellating Place, Data and Identity" (ELYAH: Ort, Daten und Identität in strahlendem Glanz vereinigen). Das Symposium wird die bislang größte Veranstaltung dieser Art sein und Künstler, Forscher und Innovatoren aus aller Welt zusammenbringen, um die Schnittmenge von Kunst, Wissenschaft und Technologie zu erkunden und Perspektiven zur Zukunft der heutigen kreativen Praxis auszutauschen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261026504112/de/

Dubai Culture Opens Registration for ISEA2026 Dubai (Graphic: AETOSWire)

Die Veranstaltung unterstützt die Bemühungen von Dubai Culture, das Ökosystem der digitalen Künste voranzubringen, die Ziele der "Digital Arts Roadmap" umzusetzen und lokale Talente zu fördern. Zudem festigt dies Dubais Stellung als globale kulturelle Referenz, als Vorreiter in Sachen Innovation, als Motor der Kreativwirtschaft und als Ort, der tief im kulturellen Erbe der Emirate verwurzelt ist.

Das Symposium kombiniert ein persönliches, über Dubai verteiltes künstlerisches Programm mit einem akademischen Online-Programm, das von überall auf der Welt zugänglich ist. Im Rahmen des akademischen Online-Programms finden vom 6. bis 9. November Podiumsdiskussionen und Workshops zu speziellen Themenbereichen statt, gefolgt von den Hauptsitzungen der akademischen Konferenz vom 10. bis 14. November 2026.

Die Anmeldung für das künstlerische Programm in ganz Dubai ist kostenlos, während für den Zugang zum akademischen Online-Programm ein kostenpflichtiges Ticket erforderlich ist. Alle Teilnehmer müssen sich registrieren und erhalten einen persönlichen QR-Code, den sie ausschließlich persönlich an den Veranstaltungsorten des künstlerischen Programms nutzen können. Die Zugangsdaten für das akademische Online-Programm werden an die bei der Buchung angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Studierende erhalten 50 Rabatt, wenn sie bei der Buchung eine gültige E-Mail-Adresse ihrer Hochschule verwenden. Zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website isea2026.eventshub.ai.

Das Programm umfasst über 100 Kunstwerke und 145 akademische Arbeiten, mehr als 50 Künstlergespräche und Podiumsdiskussionen sowie über 10 Workshops, mehr als 45 "Special Track"-Workshops, -Podiumsdiskussionen und -Präsentationen, sieben "Eco Lab"-Workshops und mehr als 20 institutionelle Präsentationen im Rahmen des akademischen Online-Programms. In ganz Dubai finden Ausstellungen, Live- und audiovisuelle Darbietungen, Installationen, interaktive und immersive Erlebnisse sowie öffentliche Veranstaltungen statt, die das Publikum dazu einladen, sich mit Werken auseinanderzusetzen, die die Beziehungen zwischen Menschen, Orten und Technologien erkunden.

ISEA ist eine der weltweit führenden Plattformen, die sich mit den Beziehungen zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie auseinandersetzt. In ihrer 31. Folge werden vier Kernthemen beleuchtet: Kartografieren von Konstellationen, Himmlische Dialoge, Ökotechnische Zukunftsvisionen und durch Starlink verbundene Welten.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261026504112/de/

Contacts:

Antoine Boghos

antoine@ciceroandbernay.com