NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte. Auch leicht rückläufige Ölpreise sorgten für etwas Entlastung.

Bevor am Mittwoch und Donnerstag werden die Branchenriesen Microsoft, Alphabet und Amazon mit ihren Zahlen den KI-Megatrend wieder auf den Prüfstand stellen. Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholungsbewegung aus. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 zog um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte an.

Während der marktbreite S&P 500 auch um 0,70 Prozent auf 7.676,77 Zähler stieg, zeigte sich der Dow Jones Industrial behäbiger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 52.361,58 Punkte zu. Weil in den USA die Zeitumstellung noch ansteht, war der Börsenhandel in mitteleuropäischer Zeit eine Stunde früher zu Ende als üblich./tih/he

US0231351067, US02079K3059, US5949181045, US2605661XXX, US6311011XXX, US78378X1XXX, 2455711