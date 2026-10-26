Die hohen KI-Investitionen setzen Microsoft offenbar zu. Der Konzern muss Kosten sparen -Â und setzt dafür beim Personal an. 60.000 Mitarbeiter:innen werden über ein entsprechendes Programm Abfindungen angeboten. Nicht zum ersten Mal. Für das Kalenderjahr 2026 plant Microsoft Ausgaben von rund 175 Milliarden US-Dollar. Der Großteil des Geldes dürfte in den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur fließen. An anderer Stelle muss der Konzern dagegen offenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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