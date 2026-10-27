Da muss man dabeisein: Auf der Rohstoffmesse München Managementgespräche führen und eine Unze Silber abgreifen!!

Anzeige / Werbung

Von Rohstoff-Unternehmen informieren lassen und mit echtem Silber nach Hause gehen!

EIGENWERBUNG

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter drei besonders interessante Graphitgesellschaften.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält vom Veranstalter eine Unze Silber geschenkt!

Graphit gehört zu den strategisch wichtigen Rohstoffen der Energiewende. Ob in Lithium-Ionen-Batterien, industriellen Anwendungen oder moderner Technologie: Leistungsfähige Lieferketten und die Verarbeitung zu hochwertigen Graphitprodukten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Gerade Projekte außerhalb der dominierenden asiatischen Lieferketten rücken damit in den Blickpunkt. Drei Unternehmen zeigen, wie unterschiedlich die Wege von der Erkundung einer Lagerstätte bis zur Herstellung von Batteriegraphit aussehen können. Welche Meilensteine anstehen, erfahren Sie auf der Rohstoffmesse München im persönlichen Gespräch.

Graphitunternehmen, die zum Gespräch einladen…

Blencowe Resources - Großprojekt in Uganda mit Milliardenpotenzial

Blencowe Resources entwickelt das zu 100 Prozent gehaltene Orom-Cross-Graphitprojekt in Uganda. Die 2025 abgeschlossene und im Mai 2026 aktualisierte definitive Machbarkeitsstudie weist einen nach Steuern berechneten Projektkapitalwert von rund 1,25 Milliarden US-Dollar aus. Geplant ist ein stufenweiser Aufbau der Produktion; langfristig möchte Blencowe nicht nur Graphitkonzentrat liefern, sondern auch höherwertige Graphitprodukte herstellen. Besonders interessant sind die erfolgreichen Reinigungstests mit Reinheitsgraden von bis zu 99,99 Prozent. Über Finanzierung, mögliche Abnahmevereinbarungen und den Weg zum geplanten Produktionsbeginn 2027 können Anleger direkt mit dem Management sprechen.

Renascor Resources - Batteriegraphit "Made in Australia"

Renascor Resources treibt mit Siviour in Südaustralien eines der bedeutenden Graphitentwicklungsprojekte des Landes voran. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, den Rohstoff selbst abzubauen und zu gereinigtem kugelförmigem Graphit für Batterieanoden zu verarbeiten. Die ausgewiesene Mineralressource beträgt rund 123,6 Millionen Tonnen mit 6,9 Prozent graphitischem Kohlenstoff. Ein wichtiger Fortschritt gelang 2026: Nach der Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage im Juli meldete Renascor Anfang Oktober die erfolgreiche Herstellung von gereinigtem kugelförmigem Graphit in Batteriequalität. Die nächsten Schritte in Richtung kommerzieller Umsetzung versprechen spannende Gesprächsthemen.

Kupukan Grafiitti - Finnlands privater Graphit-Hoffnungsträger

Die nicht börsennotierte Kupukan Grafiitti Oy entwickelt das Kupukka-Graphitprojekt in Siikalatva, Finnland. Bohrungen haben mächtige graphithaltige Abschnitte nachgewiesen, darunter 22,55 Meter mit 9,2 Prozent graphitischem Kohlenstoff. Anfang 2026 veröffentlichte das Unternehmen ein konzeptionelles Explorationsziel von 23 bis 94 Millionen Tonnen mit 3,4 bis 5,3 Prozent Graphitkohlenstoff - ausdrücklich noch keine Mineralressource. Besonders vielversprechend: Deutsche Verarbeitungstests erreichten bei gereinigtem kugelförmigem Graphit eine Reinheit von bis zu 99,97 Prozent. Zusätzliche finnische Investoren stärkten 2026 die Finanzierung. Für Anleger bietet sich die seltene Gelegenheit, ein privates europäisches Graphitprojekt unmittelbar kennenzulernen.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese drei Graphitgesellschaften stehen exemplarisch für das vielfältige Messeprogramm - von der frühen Exploration bis zur Entwicklung von Batterieanodenmaterial. Nutzen Sie die Gelegenheit, Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich zu treffen, neue Investmentideen zu entdecken und sich selbst ein Bild von den Chancen des Graphitmarktes zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Der Eintritt zur Rohstoffmesse ist kostenlos, die verfügbaren Gesprächstermine jedoch begrenzt. Zögern Sie am besten nicht und melden Sie sich an, vor allem für die Meetings.

Kostenlose Eintrittskarten: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Management-Meetings buchen:

https://app.simple-conference.com/conferences/munich-mining-conference-2026/register/attendee

Viele Grüße vom Orga Team der

Rohstoffmesse München 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte beachten.

Enthaltene Werte: AU000000RNU8,GB00BFCMVS34