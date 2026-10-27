Dubai Chambers hat Chamber AI Hub eingeführt, den weltweit ersten digitalen Marktplatz für agentische KI, der von einer Handelskammer initiiert wurde, die Unternehmen in Dubai in die Lage versetzt, Zugang zu einsatzbereiten KI-Agenten zu erhalten, die eine Reihe von administrativen und operativen Aufgaben selbständig übernehmen.

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H.E. Sultan bin Saeed Al Mansoori Chairman of Dubai Chambers. (Photo: AETOSWire)

Der Marktplatz bietet gegenwärtig 22 spezialisierte KI-Agenten in sieben Geschäftsfunktionen an, einschließlich Compliance, Beschaffung, Betriebsleitung, Finanzwesen, Vertrieb, Personalwesen und Logistik. Das Angebot soll auf 100 Agenten erweitert werden.

Die Initiative unterstützt Dubais Bemühungen, die Einführung agentischer KI im Privatsektor zu beschleunigen, die Unternehmen zu unterstützen, die Effizienz zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihre Betriebsmodelle zu transformieren.

Seine Exzellenz Ing. Sultan bin Saeed Al Mansoori, Chairman of Dubai Chambers, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Der Erfolg beim Übergang zu agentischer KI misst sich nicht allein an der Technologieakzeptanz, sondern daran wie effektiv Unternehmen diese Werkzeuge einsetzen, um Herausforderungen im Unternehmen zu lösen und greifbare Ergebnisse zu erzielen. Aus diesem Grund verbinden wir Wissen mit praktischer Anwendung, bauen Kompetenzen auf und erweitern den Zugang zu spezialisierten Lösungen und hochwertigen Werkzeugen, die Unternehmen unterstützen, sich an Veränderungen anzupassen und ihre Arbeitsweise weiterzuentwickeln."

Der Marktplatz bietet praxisnahe Aufgabenlösungen, einschließlich Lieferantenbewertung, Vertragsprüfungen, Rechnungsabgleich, Angebotserstellung, Bewerber-Screening und Lead Scoring (Bewertung potenzieller Kunden).

Unternehmen testen KI-Agenten in einer Sandbox-Umgebung vor der Bereitstellung mit kostenlosen Einführungsguthaben und Abonnement-Paketen anhand verbrauchsbasierter Modelle. Darüber hinaus bietet die Plattform Readiness Assessments und Dashboards, um die Nutzung, Kosten und Leistung zu überwachen. Ein dediziertes Administrationsportal ermöglicht es Unternehmen, den Einsatz von KI-Agenten ihrer Teams zu überwachen.

Die Einführung ist Teil eines umfassenderen, zweijährigen Programms, das darauf abzielt, mehr als 295.000 Unternehmen des Privatsektors die Einführung von Agentic AI-Technologien zu ermöglichen. Dies umfasst spezialisierte Schulungen für 14.000 Unternehmen, um die Integration agentenbasierter KI in ihre betrieblichen Prozesse zu unterstützen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://aihub.dubaichambers.com

Über Dubai Chambers

Die Dubai Chambers ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung, die die Vision Dubai als Global Business Hub fördert. Sie unterstützt Unternehmen, bietet innovative Dienste an und eröffnet den Zugang zu einflussreichen Netzwerken.

*Quellenangabe: AETOSWire

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