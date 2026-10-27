EQS-News: We Mean Business Coalition(WMBC)
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LONDON, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- China ist bei der Elektrifizierung führend, während die USA Gefahr laufen, an Dynamik zu verlieren, und einige der größten Volkswirtschaften Europas ihre Politik noch nicht in die Praxis umgesetzt haben, so eine neue Analyse.
Der Electrification Competitiveness Index bewertet die Fortschritte in 16 Ländern, indem er die tatsächliche Elektrifizierung vor Ort und die für weitere Fortschritte notwendigen Bedingungen misst. Diese ermöglichenden und einsatzfördernden Faktoren zeigen an, wie bereit Volkswirtschaften für die Elektrifizierung von Geschäftsabläufen sind.
Die Analyse deckt eine weit verbreitete Umsetzungslücke auf, da in den meisten Ländern politische Rahmenbedingungen und andere Voraussetzungen für den Ausbau der Elektrifizierung noch nicht gegeben sind.
Der von der We Mean Business Coalition mit Unterstützung von RMI entwickelte Index bewertet Australien, Brasilien, China, Äthiopien, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, die Philippinen, Polen, Südafrika, Südkorea, Spanien, Großbritannien und die USA.
Die Elektrifizierung, kombiniert mit sauberer Energie, kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern, die Energiesicherheit stärken, die Anfälligkeit gegenüber schwankenden Brennstoffpreisen reduzieren, Wachstum und Produktivität fördern, Emissionen senken und die Gesundheit durch sauberere Luft verbessern. Das wird ein zentraler Schwerpunkt der COP31 sein.
Die Länder werden in vier Kategorien eingeteilt:
Bericht & vollständige Pressemitteilung: https://www.wemeanbusinesscoalition.org/blog/new-index-maps-electrification-competitiveness-of-countries/
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27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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