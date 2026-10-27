Kein Pharmakonzern lebt ewig von seinen Bestsellern. Irgendwann läuft der Patentschutz aus, Nachahmer drängen in den Markt und die Margen schrumpfen. Wer dann keinen Nachschub hat, sitzt auf dem Trockenen. Deshalb fließt gerade viel Geld in neue Wirkstoffe, neue Fabriken und neue Wege der Verabreichung. Bayer will in Ohio 2,2 Mrd. USD in ein Pharmawerk investieren. Kleinere Entwickler wie BioNxt Solutions tüfteln an bekannten Wirkstoffen in neuer Form. Novo Nordisk vereinbarte Ende September die Lizenz für einen oralen Wirkstoff, 300 Mio. USD Anzahlung inklusive. Wir sehen uns daher Bayer, BioNxt Solutions und Novo Nordisk genauer an.
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