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Dow Jones News
27.10.2026 06:33 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Oktober 

=== 
  00:00 KR/BIP (vorläufig) 3Q 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,6% gg Vq/+3,7% gg Vj 
  02:30 CN/Industriegewinne September 
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Ceconomy AG, Trading Statement 3Q 
*** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 
  07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober 
     PROGNOSE: 85 
     zuvor:  86 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE: +3,4% gg Vj 
     zuvor:  +3,5% gg Vj 
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q 
  11:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 3Q 
  11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 
     Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 12:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
  12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September 
     PROGNOSE: +1,7% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober 
     PROGNOSE: 81,0 
     zuvor:  81,9 
*** 15:00 US/Neubauverkäufe September 
     PROGNOSE: -4,5% gg Vm 
     zuvor:  +6,4% gg Vm 
  18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde und -Direktorium, Informeller 
     Austausch mit EU-Handelskommissar Sefcovic in Frankfurt 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate 
  21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q (21:30 Telefonkonferenz) 
*** 21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q 
 
    - IL/Wahlen zur Knesset (Schließung Wahllokale 21:00 MEZ) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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