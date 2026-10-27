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zukunftsbilanzen.de
27.10.2026 06:46 Uhr
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Altlasten als Goldgrube: Zefiro Methane überzeugt mit vollen Auftragsbüchern, Analysten sehen 200 % Potenzial

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Wer neue Aktien zeichnet, erwartet normalerweise einen Rabatt. Bei Zefiro Methane hingegen zahlten Investoren freiwillig mehr, als die Aktie an der Börse kostete. Der Markt honorierte den Vertrauensbeweis prompt mit steigenden Kursen. Die Auftragsbücher des kanadischen Spezialisten für die Sanierung umweltschädlicher Öl- und Gasbohrlöcher sind bis 2029 gefüllt, das KGV liegt bei etwa 11. Die Analysten von GBC Research sehen mehr als 200 % Kurspotenzial.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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