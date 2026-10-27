Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
25+ Jahre Tiefsee-Erfahrung: Wie Ölexperten für SEAS den Abbau von Meeresbodenmineralien vorantreiben
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N5NU | ISIN: CH0435377954 | Ticker-Symbol: 1YQA
Tradegate
26.10.26 | 15:08
14,920 Euro
+1,22 % +0,180
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
SMI MID
Europa 600
1-Jahres-Chart
SIG GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIG GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,70014,78007:14
14,70014,78007:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SIG GROUP
SIG GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SIG GROUP AG14,920+1,22 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.