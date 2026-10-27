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Dow Jones News
27.10.2026 07:15 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Neue KI-Phantasie treibt Branchenaktien

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Neue KI-Phantasie treibt Branchenaktien

DOW JONES--Am Dienstag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Meist dominiert Zurückhaltung vor den anstehenden Zinsentscheiden verschiedener Notenbanken und einer Flut von Unternehmenszahlen im Wochenverlauf. Aktien mit KI-Bezug sind jedoch gesucht, nachdem Anthropic den Prospekt seines geplanten Börsengangs veröffentlicht und damit die Furcht vor einer Blasenbildung zerstreut hat.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,5 Prozent. Der breiter gefasste Topix legt um 0,4 Prozent zu. Von der wiedererwachten KI-Phantasie profitieren unter anderem Advantest (+9,3%), Softbank Group (+5,7%) und Tokyo Electron (+3%). Abseits des Chipsektors verteuern sich Shin-Etsu Polymehr um 12,7 Prozent, nachdem das Unternehmen Eckdaten zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt hat.

An der Börse in Seoul rückt der Kospi um 3,1 Prozent vor, auch gestützt vom überraschend starken südkoreanischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Die Aktien der beiden Chipgiganten Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen 4,5 und 6,4 Prozent.

Die chinesischen Börsen zeigen sich derweil mit kleinen Verlusten. Der Composite-Index in Shanghai liegt 0,3 Prozent im Minus, der Hang-Seng-Index in Hongkong sinkt um 0,6Prozent. Dass die chinesischen Industriegewinne im September kräftig gestiegen sind, stützt nicht. Die Aktien der Bank HSBC Holdings verbilligen sich in Hongkong um 3,3 Prozent, nachdem der Nettogewinn im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt hat. Aktien chinesischer Entwickler von KI-Modellen profitieren jedoch vom Anthropic-IPO. So gewinnen Minimax 2,4 und Z.ai 12,2 Prozent.

In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent und zeigt sich damit erholt von anfänglichen Verlusten. Einer Umfrage zufolge sind die Inflationserwartungen der australischen Verbraucher in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen, was der Reserve Bank of Australia Argumente für eine weitere Zinserhöhung liefern könnte. Unter den Einzelwerten gewinnen BHP 4,3 und Rio Tinto 2,5 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.850,10  +0,5    +1,6      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.119,49  +0,4   +17,3      08:00 
Kospi (Seoul)       5.634,35  +3,0   +33,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.076,23  -0,6   -10,0      10:00 
Shanghai-Composite     3.682,73  -0,4    -7,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.406,09  -0,2   +16,4      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.355,65  -0,3   -38,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.608,54  +0,3    -4,3      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mo, 8:25 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1167  -0,0   1,1172     1,1206  -4,9 
EUR/JPY           176,05  +0,0   175,98     176,05  -4,3 
EUR/GBP           0,8374  0,0   0,8374     0,8386  -3,9 
USD/JPY           157,64  +0,1   157,50     157,08  +0,6 
USD/KRW          1.323,42  -0,2  1.325,55    1.322,62  -8,1 
USD/CNY           6,6677  -0,0   6,6700     6,6681  -4,7 
USD/CNH           6,6666  -0,0   6,6676     6,6696  -4,4 
USD/HKD           7,8452  0,0   7,8454     7,8439  +0,8 
AUD/USD           0,7018  +0,0   0,7016     0,7025  +5,2 
NZD/USD           0,5690  +0,2   0,5680     0,5692  -1,2 
BTC/USD          79.771,75  +0,0 79.746,41    80.020,78  -9,0 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          100,89  -0,9   -0,87     101,76 
Brent/ICE          114,70  -1,0   -1,11     115,81 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.008,55  -0,2   -7,76    4.016,31 
Silber            53,31  -1,1   -0,61      53,93 
Platin           1.509,11  -1,2   -17,86    1.526,97 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

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October 27, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)

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