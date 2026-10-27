DJ Porsche bekräftigt Prognose nach besseren 9 Monaten

DOW JONES--Porsche hat in den ersten neun Monaten angesichts rückläufiger Autoverkäufe weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Operativ erzielte der Sportwagenhersteller aber wieder eine deutlich positivere Rendite, nachdem im Vorjahr hohe Kosten für die Neuausrichtung belastet hatten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Porsche.

Der Umsatz sank laut Mitteilung in den neun Monaten auf 25,28 Milliarden von 26,86 Milliarden Euro. Die operative Konzernumsatzrendite wuchs in den ersten neun Monaten auf 6,9 Prozent (Vorjahr: 0,2 Prozent). "Diese hohe Steigerung ist auch durch die Aufwendungen für die strategische Neuausrichtung im Vorjahreszeitraum in Höhe von 2,7 Milliarden Euro begründet", so Porsche. In den ersten neun Monaten 2026 betrugen diese im Vergleich etwa 500 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet Porsche weiter mit einem Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen.

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October 27, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)

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