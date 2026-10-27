Während die Deutz-Aktie schwächelt, kaufen Manager und Aufsichtsräte Aktien für Millionen Euro. Steht der nächste Kursschub bevor? Die Zahlen und ein möglicher Milliarden-Deal machen Hoffnung. Während viele Anleger nach dem jüngsten Kursrückgang bei Deutz nervös werden, nutzen ausgerechnet die Unternehmensinsider die niedrigeren Notierungen zum Einstieg. Seit Anfang August haben Führungskräfte und Aufsichtsräte Aktien im Wert von mehr als 2,6 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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