NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Astrazeneca nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen des Onkologiekongresses ESMO mit einem Kursziel von 14500 Pence auf "Outperform" belassen. Die beeindruckenden Daten zu mehreren Medikamentenkandidaten seien von der angekündigten Verspätung der AVANZAR-Phase-III-Studie zur Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) überschattet worden, schrieb Trung Huynh am Montagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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