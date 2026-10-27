Der DAX wird zum heutigen Handelsstart etwas schwächer bei rund 25 340 Punkten erwartet. Während die Anleger an der Wall Street und den asiatischen Börsen wieder verstärkt bei Technologie- und Halbleiteraktien zugreifen, kommt die freundlichere Stimmung in Frankfurt bislang kaum an. Der deutsche Leitindex profitiert nur begrenzt von der Schnäppchenjagd im Technologiesektor. Zu schwer wiegen die Sorgen über die anhaltend hohen Energiepreise und ihre Folgen für Inflation und Konjunktur.

Besonders brisant ist die Situation im Vorfeld der anstehenden Notenbanksitzungen von Fed, EZB und Bank of Japan. Die hohen Energiekosten erhöhen das Risiko eines erneuten Inflationsschubs und könnten die Währungshüter zu einer restriktiveren Geldpolitik zwingen. Was die Aktienmärkte derzeit am wenigsten gebrauchen können, sind zusätzliche Zinserhöhungen. Die Anleger hoffen auf geldpolitische Entlastung, doch die Energiepreise liefern den Notenbanken immer neue Argumente für ihre Kaufzurückhaltung.

Gleichzeitig nimmt die Berichtssaison in Deutschland Fahrt auf. Die Zahlen von Beiersdorf zeigen, wie stark die Konsumzurückhaltung inzwischen auf die Unternehmen durchschlägt. Der ausbleibende organische Umsatzanstieg ist ein Warnsignal für die gesamte Konsumgüterbranche. Gerade Markenhersteller könnten zunehmend Schwierigkeiten bekommen, höhere Kosten an ihre Kunden weiterzugeben, ohne Absatzverluste zu riskieren. Die Preissetzungsmacht der Unternehmen wird damit zu einem entscheidenden Faktor für die weitere Gewinnentwicklung.

Ein positiveres Bild liefert Porsche. Der Sportwagenhersteller konnte mit seinen Quartalskennzahlen überzeugen und bestätigte die Jahresprognose. Die freundliche Marktreaktion zeigt, dass die Anleger durchaus bereit sind, überzeugende Unternehmenszahlen zu honorieren. Allerdings werden die Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen und Unternehmen immer deutlicher. Die Berichtssaison dürfte deshalb weniger eine breite Erholung auslösen als vielmehr Gewinner und Verlierer klarer voneinander trennen.

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke auf das US-Verbrauchervertrauen, die Arbeitsmarktdaten und die Auftragseingänge der Industrie. Sie werden zusätzliche Hinweise darauf liefern, wie robust die amerikanische Wirtschaft angesichts des hohen Preis- und Zinsniveaus noch ist. Für den DAX zeichnet sich aus technischer Sicht für den heutigen Handel eine Spanne zwischen 25 150 und 25 450 Punkten ab.

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