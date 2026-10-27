NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
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