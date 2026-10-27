Die Adidas-Aktie bewegte sich im Jahresverlauf in ausgeprägten Auf- und Abwärtstrends. Die Handelsspanne reichte zeitweise von rund 130 bis 190 €. Nach der jüngsten Erholung notiert sie aktuell bei etwa 159 €. Hier stellt sich die Frage: Setzt sich der Aufwärtstrend fort oder sollten Anleger nach der Erholung zunächst Gewinne mitnehmen? Gewinnprognose angehoben Die vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal fielen überraschend stark aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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