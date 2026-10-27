Pharma bleibt für uns eine der interessanten Zukunftsbranchen. Deshalb möchten wir unser bereits breit aufgestelltes Engagement weiter verstärken. Eine alternde Bevölkerung und der wachsende Behandlungsbedarf bei chronischen Erkrankungen treffen auf medizinische Fortschritte, die neue Therapiemöglichkeiten eröffnen. Unternehmen, die daraus wirksame Medikamente entwickeln, können sich langfristige Wachstumsperspektiven erschließen.
Dabei setzen wir auf eine Kombination aus einer Neuaufnahme und dem Ausbau einer bestehenden Empfehlung. Beide Empfehlungen und die Hintergründe zu unseren Calls finden Sie in der Termin-Börse daily (KLICK HIER). Dort gibt es täglich neue Empfehlungen für besonders engagierte Anleger.
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