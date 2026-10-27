Die Insiderkäufe aus dem Aufsichtsrat reißen nicht ab bei Deutz.
Aufsichtsratsmitglied Helmut Ernst hat über Xetra weitere Deutz-Aktien im Volumen von knapp 100.000 € erworben. Die neue Veröffentlichung ergänzt die bereits am 23. Oktober gemeldeten Käufe aus dem Umfeld von Dietmar Voggenreiter. Technisch wie fundamental erachte ich die Käufe als nachvollziehbar.
Aufsichtsratsmitglied Helmut Ernst hat über Xetra weitere Deutz-Aktien im Volumen von knapp 100.000 € erworben. Die neue Veröffentlichung ergänzt die bereits am 23. Oktober gemeldeten Käufe aus dem Umfeld von Dietmar Voggenreiter. Technisch wie fundamental erachte ich die Käufe als nachvollziehbar.
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