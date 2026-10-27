Langenfeld (ots) -Oberbürgermeister Thorsten Berg gratulierte persönlich zum 10-jährigen Bestehen der Plasmaspende Oberhausen im BERO-Center. Unter den Gästen waren auch Patientin Sonja Heyne und langjährige Spenderinnen und Spender.Geburtstagstorte, Popcorn und ein Glücksrad: Vor kurzem feierte die Plasmaspende Oberhausen ihr zehnjähriges Bestehen. Zum Abschluss der Jubiläumswoche schaute Oberbürgermeister Thorsten Berg persönlich im Spendezentrum im BERO-Center vorbei. Er ließ sich die Arbeit vor Ort zeigen und dankte dem Team um Zentrumsleiterin Barbara Möllmann für seinen täglichen Einsatz.Hubert Franzaring, Geschäftsführer der Octapharma Plasma GmbH, freute sich über die Anerkennung: "Dass wir zu unseren Feierlichkeiten Oberbürgermeister Thorsten Berg persönlich begrüßen durften, bedeutet uns viel. Sein Besuch zeigt, dass die Arbeit unseres Teams auch in der Stadt wahrgenommen wird. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen und natürlich den vielen Menschen, die hier tagtäglich mit ihrer Plasmaspende anderen Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen. "Wenn Plasmaspenden Leben rettenWie wichtig diese Spenden sind, weiß Sonja Heyne aus Dinslaken aus eigener Erfahrung. Die Patientin war ebenfalls zum Jubiläum gekommen, um Spenderinnen und Spender persönlich zu treffen. Sie lebt seit Jahren mit einem schweren kombinierten Immundefekt und benötigt regelmäßig Immunglobuline, die aus gespendetem Plasma gewonnen werden. Seit sie sich die Medikamente zu Hause selbst verabreichen kann, hat sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert. Auch ihr Sohn Fynn spendet regelmäßig Plasma - weil er aus nächster Nähe erlebt, wie sehr seine Mutter auf die Behandlung angewiesen ist.Centermanager Wiess-Micheel ist Spender der ersten StundeZu den langjährigen Spendern gehört auch Thomas Wiess-Micheel, Leiter des BERO-Centers. Er ist seit der Eröffnung dabei und hat inzwischen 450 Plasmaspenden geleistet."Das Spendezentrum ist für mich mehr als ein Mieter. Ich spende selbst seit den ersten Tagen. Gerade die kurzen Wege im BERO-Center machen es leicht, die Plasmaspende in den Alltag einzubauen und dabei anderen Menschen zu helfen."Auch Jens Jacobsen und Heike Mensack sind dem Zentrum seit Jahren treu. Jens Jacobsen hat bereits 800 Mal Plasma gespendet, Heike Mensack kommt seit November 2016 - und damit fast seit der Eröffnung.Zentrumsleiterin Barbara Möllmann schätzt besonders den persönlichen Kontakt: "Viele unserer Spenderinnen und Spender kennen wir seit Jahren. Man freut sich aufeinander, tauscht sich aus und gehört irgendwie zusammen. Für diese Treue möchten wir einfach mal Danke sagen."Blutplasma ist eine unverzichtbare Ressource für die Herstellung lebenswichtiger Medikamente. Diese Präparate helfen unter anderem Menschen mit schweren Erkrankungen oder nach Unfällen - und sind häufig die einzige Therapieoption für viele seltene Diagnosen wie Immundefekte, Blutgerinnungsstörungen und Behandlungen in der Intensivmedizin.Wie groß der Bedarf ist, zeigt ein Beispiel: Für die jährliche Behandlung eines Erwachsenen mit Hämophilie, der sogenannten Bluterkrankheit, werden mehr als 1.200 Plasmaspenden benötigt. Da Blutplasma nicht künstlich hergestellt werden kann, kommt es auf jede einzelne Spende an.Weitere Informationen und Terminbuchung:Plasmaspende OberhausenBERO-Center, Eingang Nord, 1. OGConcordiastraße 3246049 OberhausenTel. 0208 9418770Zentrumsleitung: Barbara Möllmannwww.octapharmaplasma.de/standorte/oberhausen/Über Octapharma PlasmaDie Octapharma Plasma GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Octapharma AG, einem weltweit tätigen familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Lachen / Schweiz. Die Octapharma mit insgesamt 11.000 Mitarbeitenden ist auf die Gewinnung und Verarbeitung von Blutplasma zur Herstellung lebensrettender Medikamente im Bereich Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin spezialisiert. Octapharma stellt seine Produkte in 118 Ländern bereit und betreibt weltweit rund 200 Spendezentren, davon 21 allein in Deutschland. Die Octapharma Plasma GmbH mit Hauptsitz in Langenfeld beschäftigt rund 650 Mitarbeitende. Gemeinsam mit ihren Spenderinnen und Spendern trägt sie seit mehr als 20 Jahren dazu bei, Deutschland und Europa mit Plasmaprodukten zu versorgen. So können viele Krankheiten behandelt, Organtransplantationen durchgeführt und Unfallopfer gerettet werden. Da Blut und Plasma nicht künstlich hergestellt werden können, bleiben Blut- und Plasmaspenden für die moderne Medizin auch in Zukunft lebenswichtig. Mehr unter www.octapharmaplasma.dePressekontakt:Angela RecinoBewegte KommunikationTel.: +49 (0)2241 02007011E-Mail: a.recino@bewegtkommunikation.dePresseabteilung Octapharma Plasma GmbHE-Mail: presse@octapharmaplasma.deOriginal-Content von: Octapharma Plasma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174962/6378455