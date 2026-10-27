Walldorf (ots) -Jahrelang schien es am Immobilienmarkt in Dubai nur eine Richtung zu geben: nach oben. Doch inzwischen zeigen sich erste Risse im Boom. Im August lagen die durchschnittlichen Wohnimmobilienpreise erstmals seit fünfeinhalb Jahren wieder unter dem Vorjahresniveau. Für Anleger verändert das die Rechnung: Steigende Preise können einen zu teuren Einstieg nicht mehr selbstverständlich kaschieren. Umso wichtiger wird die Frage, ob eine Immobilie den aufgerufenen Preis tatsächlich wert ist.Gerade nach einem langen Boom sollten Anleger Kaufpreis und tatsächlichen Immobilienwert nicht gleichsetzen. Die Frage nach einem angemessenen Kaufpreis ist allerdings keineswegs nur in Dubai relevant. Auch in anderen Immobilienmärkten können Anleger teuer dafür bezahlen, wenn sie Angebotspreise mit tatsächlichen Immobilienwerten verwechseln.Der Angebotspreis sagt noch wenig über den tatsächlichen Wert ausEin grundlegendes Problem beginnt bereits bei der Suche nach einem geeigneten Objekt. Wer sich einen Überblick über den Markt verschaffen möchte, vergleicht häufig die Preise ähnlicher Immobilien auf den einschlägigen Portalen. Werden vergleichbare Wohnungen dort für 500.000 Euro angeboten, erscheint ein Kaufpreis in dieser Größenordnung schnell marktgerecht.Doch diese Rechnung kann täuschen. Angebotspreise zeigen zunächst nur, welchen Betrag sich Verkäufer für ihre Immobilie vorstellen. Ob Käufer tatsächlich bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, steht auf einem anderen Blatt. Für die Einschätzung des Immobilienwerts sind deshalb tatsächlich erzielte Verkaufspreise wesentlich aussagekräftiger.Gerade in einem lange steigenden Markt kann dieser Unterschied leicht aus dem Blick geraten. Orientieren sich Verkäufer gegenseitig an hohen Angebotspreisen, entsteht schnell der Eindruck eines bestimmten Preisniveaus, obwohl entsprechende Beträge bei tatsächlichen Transaktionen womöglich gar nicht erzielt werden.Woran Anleger einen fragwürdigen Kaufpreis erkennenVorsicht ist zunächst geboten, wenn ein hoher Kaufpreis hauptsächlich mit vermeintlich üblichen Quadratmeterpreisen begründet wird. Solche Werte ermöglichen zwar einen schnellen Vergleich, reichen für eine belastbare Bewertung aber nicht aus. Selbst zwei ähnlich große Immobilien können aufgrund ihrer konkreten Lage, ihres Zustands und ihrer Ausstattung unterschiedlich viel wert sein.Auch aktuelle Inserate sollten nicht zur alleinigen Grundlage der Kaufentscheidung werden. Entscheidend ist nicht nur, was andere Eigentümer für vergleichbare Objekte verlangen, sondern zu welchen Preisen tatsächlich Verkäufe zustande kommen.Hinzu kommt der Zustand der Immobilie. Schäden, notwendige Reparaturen oder ein vorhandener Instandhaltungsstau können den Wert erheblich beeinflussen. Werden solche Faktoren beim Kauf ausgeblendet, droht Anlegern ein doppeltes Problem: Sie zahlen möglicherweise bereits zu viel für das Objekt und müssen anschließend zusätzlich Geld in die Immobilie investieren.Vorsicht ist außerdem bei vermeintlich präzisen Onlinebewertungen angebracht. Automatisierte Rechner können eine erste Orientierung liefern, greifen dafür jedoch nur auf begrenzte Informationen zurück. Eine belastbare Wertermittlung muss dagegen die Eigenschaften des konkreten Objekts und den jeweiligen Bewertungsanlass berücksichtigen.Nach einem Boom wird der Einkaufspreis wichtigerSolche Bewertungsfehler fallen besonders in stark steigenden Märkten lange kaum auf. Legen Immobilien Jahr für Jahr an Wert zu, erscheint selbst ein ambitionierter Einstiegspreis weniger problematisch. Die Hoffnung: Der Markt wird den Aufschlag schon wieder ausgleichen.Genau diese Rechnung wird riskanter, sobald sich die Marktdynamik abschwächt. In Dubai zeigen aktuelle Daten, wie unterschiedlich sich einzelne Segmente und Lagen inzwischen entwickeln. Während manche Teilmärkte stabil bleiben oder weiterhin zulegen, verzeichnen andere bereits deutlich sinkende Werte. Ein allgemeiner Boom sagt deshalb immer weniger darüber aus, ob der Preis eines konkreten Objekts angemessen ist.Wer mehr bezahlt, als eine Immobilie tatsächlich wert ist, startet sein Investment mit einem Nachteil. Bevor ein echter Wertzuwachs entsteht, muss zunächst diese Überzahlung aufgeholt werden. Muss das Objekt früher als geplant wieder verkauft werden oder entwickeln sich die Preise schwächer als erwartet, kann sich ein zu hoher Einstieg entsprechend deutlich bemerkbar machen.Der Gewinn beginnt beim EinkaufDie aktuelle Entwicklung in Dubai führt Anlegern damit eine grundsätzliche Regel vor Augen: Eine attraktive Immobilie ist nicht automatisch ein attraktives Investment. Entscheidend ist ebenso, welchen Preis der Käufer dafür bezahlt.Gerade nach Jahren kräftiger Preissteigerungen sollten Anleger deshalb nicht darauf vertrauen, dass der Markt einen zu hohen Einstiegspreis später korrigiert. Durchschnittliche Quadratmeterpreise, Inserate und vergangene Wertsteigerungen können Orientierung bieten, ersetzen aber keine Bewertung des konkreten Objekts. Wer bereits vor dem Kauf kritisch prüft, wodurch der verlangte Preis tatsächlich gerechtfertigt ist, reduziert das Risiko, erst Jahre später festzustellen, dass er für seine Immobilie zu viel bezahlt hat.Über Katharina Heid:Katharina Heid ist Geschäftsführerin der Heid Immobilien GmbH und ist auf Immobilienbewertungen spezialisiert. Unterstützt von einem Team aus öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, erstellt sie jährlich über 6.000 Gutachten, darunter umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Mit einem breiten Kundenstamm, der Banken, Versicherungen, Gerichte, öffentliche Einrichtungen sowie Privat- und Geschäftskunden umfasst, steht die zuverlässige und professionelle Bewertung von Immobilien stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter: Heid Immobilienbewertung (https://www.heid-immobilienbewertung.de/).Pressekontakt:Heid Immobilienbewertung GmbHVerantwortliche: André Heid; Katharina HeidE-Mail: presse@heid-immobilienbewertung.deWebseite: www.heid-immobilienbewertung.deOriginal-Content von: Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172309/6378448