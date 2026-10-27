Cancom hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 nach schwächer als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal gesenkt und bestätigt damit die in unseren früheren Updates hervorgehobenen anhaltenden Herausforderungen auf der Umsatzseite. Die vorläufigen Umsätze im dritten Quartal sanken im Jahresvergleich um 2,8% auf 412 Mio. EUR, während das EBITDA um 11,1% auf 24,1 Mio. EUR zurückging. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun Umsätze von 1,65-1,75 Mrd. EUR (zuvor: 1,75-1,85 Mrd. EUR) und verweist auf die anhaltende Investitionszurückhaltung der Kunden sowie Projektverzögerungen, insbesondere im Bereich Workplace. Die Prognosen für EBITDA und EBITA bleiben jedoch unverändert, was darauf hindeutet, dass das Management weiterhin eine deutliche Erholung im vierten Quartal erwartet. Während die Umsatzwarnung die Bedenken hinsichtlich des kommerziellen Momentums von CANCOM verstärkt, bietet der Ausblick auf die Profitabilität eine gewisse Beruhigung. Wir senken unsere Umsatzschätzungen sowie unsere mittelfristigen Ergebnisschätzungen und reduzieren unser Kursziel auf 24,50 EUR (zuvor: 25,50 EUR). HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cancom-se
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