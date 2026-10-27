New York (www.anleihencheck.de) - Angesichts der aktuellen Marktpreise dürfte die Entscheidung auf eine Beibehaltung der Zinsen hinauslaufen, doch es könnte auch abweichende Stimmen geben, so Rob Dishner, Senior-Portfoliomanager Multi-Sector Fixed Income bei Neuberger.Die Erklärung dürfte uns kaum aussagekräftige Informationen liefern, aber falls doch, würden diese angesichts der jüngsten Inflationszahlen in eine restriktive Richtung gehen. Es stelle sich die Frage, wie die FED ihre Formulierungen bezüglich der tatsächlichen Zinserhöhung im September und der voraussichtlichen Beibehaltung des Leitzinses anpassen werde, doch das scheine lösbar zu sein. Damit komme es bei dieser Sitzung auf die Pressekonferenz an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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