Leerstehende Immobilien lassen sich nicht immer durch Mietpreissenkungen oder intensivere Vermarktung wieder in den Markt bringen. Vielmehr sind neue Nutzungskonzepte gefragt, die sowohl die Anforderungen des Standorts als auch die baulichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Immobilie berücksichtigen Das ist eine der zentralen Erkenntnisse eines immobilienwirtschaftlichen Symposiums, das CoreNet Global (CNG) Central Europe gemeinsam mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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