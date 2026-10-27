EQS-Ad-hoc: Mercedes-Benz Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Mercedes-Benz Group AG passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basierend auf im vierten Quartal erwarteten Effekten an



27.10.2026 / 09:58 CET/CEST

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Stuttgart - Die Mercedes-Benz Group AG hat heute ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 für Mercedes-Benz Cars und die Mercedes-Benz Group aktualisiert. Neben dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in China erwartet die Mercedes-Benz Group höhere Kosten im vierten Quartal, inklusive höherer Materialkosten.



Deshalb hat die Mercedes-Benz Group ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angepasst: Mercedes-Benz Cars erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2% bis 3% (bisher: 3% bis 5%).

Das EBIT der Mercedes-Benz Group wird nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (bisher: deutlich über dem Niveau des Vorjahres).

Es wird erwartet, dass der Free Cash Flow des Industriegeschäfts der Mercedes-Benz Group den Schwellenwert der bisherigen Prognosespanne ("leicht unter dem Niveau des Vorjahres") knapp unterschreitet und somit nun deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Unverändert bleiben die erwartete bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Vans (8% bis 10%) und die erwartete bereinigte Eigenkapitalrendite von Mercedes-Benz Financial Services (12% bis 14%). Die vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse der Mercedes-Benz Group für das dritte Quartal 2026 sind wie folgt: Mercedes-Benz Cars bereinigte Umsatzrendite: 2,5% (Konsensus: 2,4%).

Mercedes-Benz Vans bereinigte Umsatzrendite: 9,4% (Konsensus: 9,1%).

Mercedes-Benz Financial Services bereinigte Eigenkapitalrendite: 13,8% (Konsensus: 12,4%).

Mercedes-Benz Group EBIT: 1,77 Mrd. € (Konsensus: 1,6 Mrd. €).

Mercedes-Benz Group Free Cash Flow des Industriegeschäfts: 172 Mio. € (Konsensus: 422 Mio. €). Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht zum dritten Quartal werden am 28. Oktober 2026 veröffentlicht.



Die Begriffe EBIT, Umsatzrendite (RoS) bereinigt, Eigenkapitalrendite (RoE) bereinigt und Free Cash Flow des Industriegeschäfts sind auf den Seiten 43 und 59 des Geschäftsberichts 2025 der Mercedes-Benz Group definiert.







Kontakt:

Johannes Leifert

Tel.: +49 176 30904735

E-Mail: johannes.leifert@mercedes-benz.com



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