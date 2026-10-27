EQS-Ad-hoc: Mercedes-Benz Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Stuttgart - Die Mercedes-Benz Group AG hat heute ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 für Mercedes-Benz Cars und die Mercedes-Benz Group aktualisiert. Neben dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in China erwartet die Mercedes-Benz Group höhere Kosten im vierten Quartal, inklusive höherer Materialkosten.
Deshalb hat die Mercedes-Benz Group ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angepasst:
Die Begriffe EBIT, Umsatzrendite (RoS) bereinigt, Eigenkapitalrendite (RoE) bereinigt und Free Cash Flow des Industriegeschäfts sind auf den Seiten 43 und 59 des Geschäftsberichts 2025 der Mercedes-Benz Group definiert.
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2422694 27.10.2026 CET/CEST