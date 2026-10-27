Speyer (ots) -Möbel, persönliche Dinge und Erinnerungsstücke einem Umzugsunternehmen zu überlassen, fällt vielen Menschen nicht leicht. Umso wichtiger ist es, bereits vor der Beauftragung einschätzen zu können, ob ein Anbieter wirklich sorgfältig und verlässlich arbeitet. Leon Martin und Daniel John, Gründer und Geschäftsführer von John & Martin Umzüge, zeigen, worauf Kunden dabei achten sollten.Wer umzieht, möchte vor allem eines: möglichst stressfrei ankommen. Möbel sollen unbeschädigt bleiben, Kartons schnell wiederzufinden sein und im neuen Zuhause oder Büro soll möglichst schnell wieder Ordnung herrschen. Trotzdem beginnt die Suche nach einem Umzugsunternehmen für viele mit dem Preis. Angebote werden verglichen, doch worin sich die Arbeit der Anbieter tatsächlich unterscheidet, ist vorab oft schwer zu erkennen. Erst am Umzugstag zeigt sich, wie gut ein Team vorbereitet ist, wie sorgfältig es arbeitet und ob der Ablauf wirklich funktioniert. Gerade bei einem vollständigen Hausstand oder persönlichen Gegenständen reicht es deshalb nicht aus, nur auf die günstigste Summe zu schauen. "Viele Kunden achten zunächst nur auf den Preis. Entscheidend ist aber, was sie dafür bekommen und wie am Ende mit ihren Sachen umgegangen wird", erklärt Herr Martin, Gründer und Geschäftsführer von John & Martin Umzüge."Für uns zählt, dass der Umzug sorgfältig geplant ist und die Kunden ihre Sachen mit einem guten Gefühl in unsere Hände geben können", ergänzt Herr John, Mitgründer und Geschäftsführer. Mit diesem Anspruch betreut das Team von John & Martin Umzüge aus Speyer vor allem Privatkunden rund um Speyer, Mannheim, Heidelberg, Neustadt und Worms, darunter auch Senioren und Menschen mit Pflegegrad. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen Umzüge für Firmen, Praxen und Kanzleien. Dabei geht es den beiden Geschäftsführern nicht darum, Möbel und Kartons einfach nur möglichst schnell von einem Ort zum anderen zu bringen. Ein Umzug soll von Anfang an so geplant sein, dass der Leistungsumfang und die benötigte Unterstützung klar feststehen.Gute Planung statt grober Schätzung: Was vor dem Umzug geklärt werden mussBei John & Martin beginnt die eigentliche Arbeit nicht erst dann, wenn der erste Karton getragen wird. In 95 Prozent der Fälle findet vorab eine persönliche Besichtigung von 30 bis 40 Minuten zur Angebotserstellung statt. Diese wird von einem Umzugsberater oder direkt von Herrn John oder Herrn Martin durchgeführt. Gemeinsam mit den Kunden wird das gesamte Umzugsgut erfasst und der gewünschte Leistungsumfang besprochen. Dabei wird unter anderem geklärt, welche Möbel und Gegenstände transportiert werden sollen und welche Zusatzleistungen - etwa Möbelmontage, das Verpacken des Hausrats oder weitere Serviceleistungen - benötigt werden. Auf dieser Grundlage erstellt das Team von John & Martin in der Regel innerhalb von 24 Stunden ein individuelles und transparentes Angebot für den Umzug.Kunden sollten dabei nicht nur die Endsumme vergleichen, sondern genau darauf achten, welche Leistungen tatsächlich aufgeführt sind. Gerade bei auffällig günstigen Angeboten lohnt sich die Frage, ob Verpackungsmaterial, Montagearbeiten oder weitere Zusatzleistungen im Angebot auch tatsächlich vollständig enthalten sind. Für die Planung empfiehlt das Unternehmen einen Vorlauf von etwa vier bis fünf Wochen. Auch kurzfristigere Anfragen werden geprüft, mehr Zeit erleichtert jedoch die Terminplanung. Rund 80 Prozent der Umzüge sind nach Angaben des Unternehmens innerhalb von sechs bis neun Stunden abgeschlossen. Bei größeren Haushalten oder längeren Strecken kann der Umzug dagegen zwei bis drei Tage oder in Einzelfällen noch länger dauern.Mehr als nur eine Umzugsdecke: So werden Möbel und Räume geschütztWie sorgfältig ein Umzugsunternehmen arbeitet, zeigt sich besonders beim Schutz der Möbel und der Wege durch das Gebäude. "Manche tragen Möbel einfach unverpackt herunter. Das wäre bei uns nicht denkbar", betont Herr Martin. John & Martin setzt deshalb immer spezielle Türschoner ein und legt je nach Einsatz Böden mit Bodenvlies aus. So sollen Türen, Durchgänge und Bodenflächen während des Tragens geschützt werden.Auch die Möbel selbst werden vor dem Transport passend zu ihrer Beschaffenheit verpackt. Bei empfindlichen Stücken schützt das Team Oberflächen, Kanten und Möbelbeine zunächst mit einer hochwertigen Luftpolsterfolie und verwendet zusätzlich Umzugsdecken. Nach Erfahrung des Unternehmens arbeiten viele Wettbewerber dagegen ausschließlich mit teilweise sogar sehr dünnen Decken. Dass John & Martin beim Material nicht möglichst knapp kalkuliert, zeigt ein Auftrag mit zahlreichen alten und empfindlichen Möbeln: Dafür setzte das Team rund 200 Meter Luftpolsterfolie ein, um insbesondere Holzoberflächen, Füße und anfällige Stellen zusätzlich zu sichern. Die verwendete Luftpolsterfolie ist dabei stärker als viele gängige Varianten - sie verfügt über eine dreilagige Struktur und eine deutlich höhere Materialstärke als übliche Folien. Eingesetzt wird sie gezielt dann, wenn der Zustand der Möbel einen stärkeren Schutz erfordert.Damit Wichtiges schnell wiederzufinden ist: Ordnung und Unterstützung am neuen WohnortEin Umzug ist für John & Martin nicht erledigt, sobald alle Kartons abgestellt sind. Damit beim Ausladen möglichst wenig durcheinandergerät, arbeitet das Unternehmen mit einem Farb- und Prioritätssystem. Kunden können Möbel und Kartons vorab kennzeichnen und so festlegen, in welchen Raum sie gehören. Zusätzlich lässt sich angeben, ob ein Karton eine niedrige, mittlere oder hohe Priorität hat. Besonders wichtige Dinge werden dadurch so platziert, dass sie nach dem Einzug schnell wiederzufinden sind und nicht unter zahlreichen anderen Kartons verschwinden.Gerade Senioren und Menschen mit Pflegegrad benötigen häufig mehr Unterstützung als den reinen Transport. "Bei Senioren kommt es schon vor, dass wir die Kartons packen und teilweise später auch wieder auspacken", berichtet Herr Martin. Auf Wunsch übernimmt das Team deshalb auch das Einpacken von Schrankinhalten und persönlichen Gegenständen. Dabei zählt nicht nur die körperliche Entlastung. Wer Kleidung, Unterlagen und andere private Dinge aus der Hand gibt, möchte wissen, wer damit umgeht und ob die eigenen Sachen respektvoll behandelt werden.Führt der Umzug in eine Wohnung, die den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Person besser entspricht und nachweislich barriereärmer ist, kann die Pflegekasse die Maßnahme als wohnumfeldverbessernde Maßnahme fördern. Ab Pflegegrad 2 ist hierfür ein Zuschuss von bis zu 4.180 Euro möglich, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Wichtig ist, den Antrag vor dem Umzug bei der Pflegekasse zu stellen. Dabei unterstützen Herr Martin und Herr John gerne bei der Antragstellung und beantworten Fragen rund um die Kostenübernahme durch die Pflegekasse.Sie planen einen Umzug in Speyer, Mannheim, Heidelberg, Neustadt oder Worms und möchten Möbel und persönliche Gegenstände in sorgfältige Hände geben? Nehmen Sie jetzt Kontakt zu John & Martin Umzüge (https://johnundmartin.de/) auf und vereinbaren Sie eine persönliche Besichtigung!Pressekontakt:John & Martin GmbHVertreten durch: Leon Martin und Daniel JohnWebseite: https://johnundmartin.de/E-Mail: info@johnundmartin.deOriginal-Content von: John & Martin Umzüge, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183713/6378506