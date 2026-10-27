Mölln (ots) -Feelgood Reisen lädt zu einer zehntägigen Winter-Erlebnisreise nach Ostfinnland ein: fünf Nächte im komfortablen Ferienhaus am Saimaa-See, Schlittschuhbahn über das Eis, Sauna-Genuss und ein Zwischenstopp im Unesco-Städtchen Porvoo. Die Fährpassage inklusive Auto-Transport ist im Preis enthalten - so bleibt die Anreise entspannt und vor Ort alles flexibel. Optional wartet ein Upgrade auf die Panorama-Villa mit eigener Sauna und privatem Außenpool.Klare Winterluft, verschneite Wälder und ein zugefrorener See, über den eine präparierte Schlittschuhbahn führt: Feelgood Reisen bietet eine zehntägige Winter-Erlebnisreise (https://www.feelgoodreisen.de/winterreise/entspannen-am-saimaa-see-im-winter)nach Ostfinnland an den Saimaa-See, Finnlands größten See - ab 1.450 Euro pro Person. Die Reise richtet sich an Paare und Alleinreisende, die aktive Outdoor-Erlebnisse und entspannte Saunastunden gleichermaßen schätzen. Reisetermine sind von Februar bis Mitte April 2027 verfügbar und ab sofort buchbar.Komplettpaket mit Fährpassage und Auto-TransportIm Reisepreis ist die komplette Anreise enthalten: die Fährpassage von Travemünde nach Helsinki und zurück mit Finnlines - inklusive Transport des eigenen Pkw. So beginnt das Wintererlebnis bereits an Bord: Übernachtet wird in Außenkabinen, und nach der Ankunft in Helsinki sind es nur rund 300 Kilometer bis zum Resort am Saimaa-See.Flexibel unterwegs mit dem eigenen AutoWer mit dem eigenen Pkw reist, bleibt flexibel: Ausflüge in die Region - etwa zur mittelalterlichen Festung von Savonlinna oder ins Städtchen Puumala - lassen sich ganz nach Lust und Laune planen. Die Routen sind im Winter in der Regel gut geräumt, normale Winterreifen genügen. Auf der Rückfahrt ist ein Zwischenstopp im historischen Porvoo vorgesehen, dessen malerische Holzhäuser zum UNESCO-Welterbe zählen.Eine Woche am Saimaa-SeeIm Paket (https://www.feelgoodreisen.de/winterreise/entspannen-am-saimaa-see-im-winter) enthalten sind fünf Übernachtungen in einem voll ausgestatteten Ferienhaus mit Hotelstandard - inklusive Frühstück, Bettwäsche, Handtüchern und Endreinigung. Vor Ort warten im Winter eine Schlittschuhbahn über den gefrorenen See, Langlaufloipen, geführte Schneeschuhwanderungen sowie eine aus Eisblöcken errichtete "Eis-Sauna". Optional ist ein Upgrade auf eine Panorama-Villa direkt am Seeufer mit eigener Sauna und privatem Außenpool buchbar.Info und Buchungskontakt:Dieses Reiseangebot (https://www.feelgoodreisen.de/winterreise/entspannen-am-saimaa-see-im-winter) und viele weitere Winter- und Polarlichtreisen nach Nordeuropa (https://www.feelgoodreisen.de/winterreisen)sind buchbar beiFeelgood Reisen GmbH (https://www.feelgoodreisen.de/winterreisen)Hauptstr. 86, 23879 Mölln, 04542-829510, info@feelgoodreisen.de, feelgoodreisen.deÜber Feelgood Reisen:- Individualreisen-Spezialist seit 25 Jahren -Feelgood Reisen ist ein Spezialveranstalter für Erlebnisreisen mit Sitz in Mölln in Schleswig-Holstein. Das Programm umfasst Autoreisen, Motorradreisen und Aktivreisen in Skandinavien, Finnland und ins Baltikum u.a.Pressekontakt:Birgit Bock-SchröderMedia und MarketingFeelgood Reisen GmbHHauptstr. 86, 23879 Mölln+494542829512presse@feelgoodreisen.deOriginal-Content von: Feelgood Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183474/40000226