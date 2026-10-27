Mittenwald (ots) -Open Data, KI-Agenten und persönliche Qualitätskontrolle ermöglichen Städten und Gemeinden eine weitgehend automatisierte CityApp - ohne aufwendige Datenerfassung durch die Verwaltung.Die IT-Innerebner GmbH erweitert ihre free-key CityApp um KI-gestützte Prozesse zur automatisierten Recherche, Aufbereitung und Befüllung kommunaler und touristischer Informationen. Ein entsprechender Prototyp hat die Testphase bereits erfolgreich bestanden. Ziel ist es, Städte und Gemeinden bei der Digitalisierung ihrer Informationsangebote erheblich zu entlasten und den laufenden Pflegeaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.KI und Open Data reduzieren VerwaltungsaufwandDurch die bestehende Anbindung an den deutschlandweiten Open-Data-Knowledge-Graphen der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) können freigegebene Informationen wie Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Unterkünfte, Gastronomie und weitere touristische Angebote automatisiert übernommen werden.Ergänzend recherchieren KI-Agenten weitere Informationen zu Freizeitmöglichkeiten, Unternehmen, Vereinen und kommunalen Angeboten. Diese Informationen werden strukturiert aufbereitet und für die Übernahme in die free-key CityApp bereitgestellt.Die Daten werden in einer eigenen Datenbank zusammengeführt, in der auch individuelle Ergänzungen und Änderungen der Kommunen berücksichtigt werden können. Dadurch entsteht eine zentrale Informationsbasis, die sowohl automatisiert als auch manuell gepflegt werden kann.Trotz der technischen Automatisierung bleibt die Qualitätskontrolle beim Menschen: Jede fertig befüllte CityApp wird vor ihrer Bereitstellung von Mitarbeitern der IT-Innerebner GmbH auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität überprüft.Eine App für ganz Deutschland und ÖsterreichDie free-key CityApp unterscheidet sich von klassischen kommunalen Einzellösungen durch ihre städte-, gemeinde- und länderübergreifende Nutzung. Sie erkennt automatisch den jeweiligen Standort und zeigt die Informationen der teilnehmenden Kommune an. Bürger, Besucher und Urlaubsgäste benötigen somit nur eine einzige App, unabhängig davon, in welcher teilnehmenden Stadt oder Gemeinde sie sich gerade befinden.Bereits über 700 Städte und Gemeinden in Deutschland und Österreich sind auf der Plattform vertreten.Neben touristischen Informationen bietet die free-key CityApp aktuelle Nachrichten, Push-Mitteilungen, Veranstaltungskalender, Vereinsinformationen, Unternehmensverzeichnisse und digitale Bürgerservices. Zusätzliche Funktionen wie Mängelmelder, WC-Finder sowie Informationen zu Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten ergänzen das Angebot.Digitalisierung ohne zusätzliche PersonalbelastungGerade kleinere und mittlere Kommunen stehen häufig vor der Herausforderung, digitale Informationsangebote mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen aufzubauen und dauerhaft aktuell zu halten.Hier setzt das Konzept der IT-Innerebner GmbH an: Die Kombination aus Open Data, künstlicher Intelligenz und persönlicher Qualitätskontrolle reduziert die notwendige manuelle Datenerfassung erheblich."Unser Ziel ist es, Städten und Gemeinden eine umfassende digitale Informationsplattform bereitzustellen, ohne dass dafür umfangreiche personelle Ressourcen notwendig sind. KI und Open Data übernehmen einen großen Teil der Vorarbeit, während unsere Mitarbeiter die Qualität der Inhalte sicherstellen. Damit wird eine professionelle CityApp auch für kleinere Kommunen wirtschaftlich und organisatorisch attraktiv", erklärt Walter Innerebner, geschäftsführender Gesellschafter der IT-Innerebner GmbH.Interessierte Städte und Gemeinden können sich die Möglichkeiten der free-key CityApp im Rahmen einer persönlichen Präsentation vorstellen lassen.Pressekontakt:IT-Innerebner GmbHWalter InnerebnerGeschäftsführender GesellschafterAm Brunnstein 182481 Mittenwald, DeutschlandMobil: +49 (0)172 4632843E-Mail: walter@innerebner.euInternet: www.free-key-cityapp.euOriginal-Content von: IT-Innerebner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107801/6378502