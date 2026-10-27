Stuttgart (ots) -- Am beliebtesten: Zwei Sparpläne und ein monatlicher Rhythmus- 95 Prozent setzen auf Bitcoin- Ein typischer BISON Sparer investiert insgesamt 100 Euro im MonatBeim Sparen denken viele Menschen an Sparbuch, Tagesgeld oder ETF-Sparplan. Inzwischen gehören auch Kryptowährungen dazu. Das zeigt eine Auswertung der Trading-Plattform BISON (https://bisonapp.com/) der Gruppe Börse Stuttgart anlässlich des Weltspartages am 30. Oktober. Viele Kunden sparen mit Kryptowährungen so, wie man es von klassischen Geldanlagen kennt: regelmäßig, mit kleinen Beträgen und über längere Zeit."Der Weltspartag erinnert daran, worauf es beim Vermögensaufbau ankommt: Regelmäßigkeit und Geduld. Kryptowährungen ersetzen klassische Sparformen nicht, sie ergänzen sie. Diversifikation ist einer der zentralen Grundsätze solider Geldanlage", sagt Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.Gut ein Viertel der BISON Kunden hat per Sparplan in Kryptowährungen investiert - 27 Prozent der Frauen und 26 Prozent der Männer[1]. Wer einen laufenden Sparplan hat, setzt vor allem auf Bitcoin: 95 Prozent dieser Anleger investieren in die größte und älteste Kryptowährung.Zu diesen zählt auch die 39-jährige Lehrerin Annegret V.. Sie ist seit etwa einem Jahr Kundin bei BISON und spart monatlich 200 Euro in Bitcoin an. "Bitcoin ist für mich eine langfristige Anlage, auch als Ergänzung zu meiner Altersrente", sagt sie. "Ich wollte mein Erspartes so anlegen, dass es nicht durch Inflation an Wert verliert, und ohne, dass ich ständig hinterherschauen muss", erklärt die BISON-Kundin.Mit ihrer Strategie investiert Annegret V. wie der Großteil der Kunden: 60 Prozent haben einen monatlichen Sparplan, 42 Prozent einen wöchentlichen. Im Durchschnitt hat jeder BISON Kunde, der Krypto zum Vermögensaufbau kauft, zwei Sparpläne. Ein typischer BISON Sparer investiert insgesamt 100 Euro im Monat.Viele BISON Kunden mit einem laufenden Sparplan sparen schon länger: Vier von zehn Sparern zahlen seit mehr als einem Jahr ein, die Hälfte seit mindestens neun Monaten. Der erste Schritt bei BISON ist allerdings meist ein einzelner Kauf: 82 Prozent der neuen Kunden starten damit. Gehandelt wird rund um die Uhr, Tag und Nacht. Die meiste Aktivität gibt es am frühen Abend zwischen 18 und 19 Uhr, also nach Feierabend. Freitag ist der handelsstärkste Tag, Sonntag der ruhigste."Der Kryptomarkt ist deutlich reifer geworden: Die Regulierung kommt voran, Staaten investieren. Das verändert auch das Verhalten privater Anleger. Sie sehen Kryptowährungen zunehmend als Asset-Klasse für den langfristigen Vermögensaufbau. Krypto ist kein Nischenthema mehr - es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagt Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.[1] Mitgezählt sind alle Kunden, die in den vergangenen zwölf Monaten bei BISON gehandelt und dabei mindestens einmal über einen Sparplan gekauft haben.Über BISONBISON ist die mehrfach ausgezeichnete Krypto-Trading-Plattform der Boerse Stuttgart Group für Privatanleger und bietet einen seriösen, vollständig regulierten und benutzerfreundlichen Zugang zu 70 Kryptowährungen sowie +2.500 Wertpapieren. BISON steht für Sicherheit und Qualität "made in Germany". Als Teil von Boerse Stuttgart Digital mit Hauptsitzen in Stuttgart und Frankfurt und einem internationalen Team von über 300 Mitarbeitenden zählt BISON mehr als 1 Million aktive Nutzer und ist für Personen aus 72 Nationen verfügbar.Rückfragehinweis:press@bisonapp.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/6378514