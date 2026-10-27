Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG: Im Herbst zeigt sich, was im Laufe des Jahres gewachsen ist und wer die ersten Stürme übersteht. Am Kapitalmarkt ist dieser Selektionsprozess 2026 so ausgeprägt wie noch nie. Das KMU-Segment wird immer mehr zum hochprofessionellen Finanzierungsanker für den echten, substanzstarken Mittelstand. Ein Trend, der sich mit dem "SME German Bond Standard" als neuem Gütesiegel noch verstärken dürfte.Es wird geerntet - aber längst nicht jedes Feld bringt denselben Ertrag. Während die Blätter fallen und die Uhr auf Winterzeit eingestellt wurde, erleben wir am Markt für KMU-Anleihen eine zunehmende Zweiteilung. Anleger schauen genauer hin, rechnen genauer nach und verlangen mehr. Im Vorbeigehen Geld einsammeln funktioniert schon lange nicht mehr. Auch Folgeemittenten können sich nicht auf die Erfolge der Vergangenheit verlassen. Dennoch sind 2026 bis jetzt durchschnittlich 72 Prozent der Emissionsvolumina platziert worden. Das ist respektabel und zeigt, dass der Markt auf einem soliden Fundament steht. Es unterstreicht auch, dass die Liquidität im Mittelstandssegment nicht das Problem ist. Geld ist ausreichend vorhanden. Aber es hat eine klare Meinung. Geld hat eine Meinung Auf der Sonnenseite stehen etablierte Emittenten mit defensiven Geschäftsmodellen, ...

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