NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hamburger hätten auf Konzernebene einen erwartungsgemäßen, im Konsumgütergeschäft aber einen geringeren Rückgang beim vergleichbaren Umsatz als erwartet verzeichnet, schrieb Celine Pannuti am Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
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