München (ots) -Unterstützt von den Gründern von Personio, Forto, Flix und SumUp plant Tendos die internationale Expansion, neue Anwendungsfälle und den Einstieg in weitere Segmente der Wertschöpfungskette der Baustoffindustrie.Tendos (https://www.tendos.ai/), eine KI-Plattform für Hersteller der Baustoffindustrie, hat heute eine Seed-Finanzierungsrunde über 12 Millionen Euro unter Führung von Insight Partners bekanntgegeben. An der Runde beteiligten sich zudem die Gründer von vier Unicorns - Personio, Forto, Flix und SumUp - sowie eine Reihe von Gründern und Branchenführern, darunter Stephan Tahy, ehemaliger CEO von Duravit.Baustoffhersteller gewinnen oder verlieren Aufträge danach, wie schnell und präzise sie auf Anfragen reagieren. Täglich erhalten Vertriebsteams Ausschreibungen, Spezifikationen, Leistungsverzeichnisse und Kunden-E-Mails, die gelesen, Tausenden von Produkten zugeordnet und in Angebote überführt werden müssen. Der Großteil dieser Arbeit erfolgt noch immer manuell: Vertriebsteams verbringen einen erheblichen Teil ihrer Zeit damit, Daten zwischen Postfächern, Ausschreibungsportalen, CRM und ERP abzutippen, statt sich der Arbeit zu widmen, die echten Geschäftswert schafft.Tendos automatisiert diese repetitiven, zeitaufwändigen Aufgaben mit speziell entwickelten KI-Agenten. Die Plattform findet relevante Ausschreibungen, liest eingehende Anfragen und Dokumente, ordnet Anforderungen dem Produktkatalog des Herstellers zu, erstellt Angebotsentwürfe und verarbeitet Aufträge direkt in bestehenden CRM- und ERP-Systemen. Bei allen Entscheidungen, die ihre Expertise erfordern, behalten die Vertriebsteams die Kontrolle. Das Ergebnis: schnellere Reaktionszeiten, mehr bearbeitete Opportunities pro Person und potenziell höhere Abschlussquoten.Milliardenschwere Hersteller aus den Bereichen Heizung, Sanitär, Lüftung und Gebäudetechnik - darunter Wilo, Grundfos, Hansgrohe, Spelsberg, KSB und Kermi - betreiben bereits zentrale Vertriebsprozesse auf Tendos. Bis heute hat Tendos über die Plattform ein Angebotsvolumen im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich verarbeitet und plant, über die Vertriebsautomatisierung hinaus zu expandieren."Die Baustoffindustrie ist einer der größten und am wenigsten digitalisierten Märkte Europas. Ihre Vertriebsteams sind hochqualifiziert, ersticken aber in Papierkram und sich wiederholender Arbeit", sagt Christian Sedlmeier, Mitgründer und CEO von Tendos. "Die technische Produktexpertise und die Kundenbeziehungen dieser Teams sind der entscheidende Wettbewerbsfaktor der Hersteller. Unser Ziel ist es, diese Expertise auf die Arbeit zu lenken, mit der Aufträge gewonnen werden.""KI wird viele Branchen verändern. Die Baustoffindustrie und die Fertigungsindustrie insgesamt sind von der ersten Welle an KI-Unternehmen weitgehend unberührt geblieben - doch das ändert sich jetzt", sagt Teddie Wardi, Managing Director bei Insight Partners. "Wir haben den Markt intensiv analysiert und bei Tendos ein tiefes Produkt- und Prozessverständnis vorgefunden. Wir sind überzeugt, dass Tendos das Team und die Dynamik hat, um weltweit zur kategorieprägenden KI-Plattform für diese Branche zu werden."Tendos plant, die Mittel für die internationale Expansion einzusetzen: Ausgehend von der Basis in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) sollen nun verstärkt internationale Märkte adressiert werden. Zudem wird das Unternehmen die Plattform um weitere Anwendungsfälle im Vertriebsprozess der Hersteller und darüber hinaus erweitern und seine Reichweite auf zusätzliche Segmente der Wertschöpfungskette der Baustoffindustrie ausdehnen.Über TendosTendos ist die KI-Plattform für Hersteller der Baustoffindustrie. Ihre KI-Agenten automatisieren interne Vertriebsprozesse - von der Identifikation von Ausschreibungen und dem Auslesen von Dokumenten über Angebotserstellung und Auftragsabwicklung bis hin zur CRM-/ERP-Integration -, während die Vertriebsteams dort die Kontrolle behalten, wo es auf Expertise ankommt. Führende Hersteller wie Wilo, Grundfos, Hansgrohe, Spelsberg, KSB und Kermi setzen auf Tendos. Das 2024 gegründete Unternehmen mit Sitz in München wird von Insight Partners, den Gründern von Personio, Forto, Flix und SumUp sowie von Branchenführern unterstützt. Mehr unter tendos.ai.Über Insight PartnersInsight Partners ist ein globaler Software-Investor, der mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Start-ups sowie Scale-ups zusammenarbeitet, die in ihren Branchen tiefgreifende Veränderungen vorantreiben. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete das Unternehmen regulatorische Vermögenswerte (Regulatory AUM) von über 90 Mrd. US-Dollar. Insight Partners hat weltweit in mehr als 900 Unternehmen investiert, von denen über 55 an die Börse gegangen sind. Insight hat seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Führungsteams in London, Tel Aviv und der Bay Area global präsent. Die Mission von Insight ist es, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten - mit maßgeschneiderter, praxisnaher Software-Expertise entlang ihres gesamten Wachstumspfads, von der ersten Investition bis zum Börsengang. Weitere Informationen über Insight und sämtliche Beteiligungen finden Sie unter insightpartners.com oder auf X unter @insightpartners.Pressekontakt:Kai Klümperkai.kluemper@cognitomedia.de+49 (0) 211 1752085 0www.cognitomedia.comOriginal-Content von: Tendos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183714/6378570