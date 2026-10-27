Berlin (ots) -Summary:Dreame zieht den Black Friday vor: Vom 27. Oktober bis 12. November 2026 gibt es ausgewählte Produkte für Haushalt, Garten und Haarpflege zu reduzierten Preisen. Zu den Highlights zählen der Saug- und Wischroboter X60 Pro Ultra Complete für 949 EUR, der Aqua10 Ultra Roller Complete für 649 EUR und der Mähroboter A2 1200 für 849 EUR. Auch der 2-in-1-Akkustaubsauger Z30 Pro Aqua für 399 EUR, der Airstyle Pro 2 für 199 EUR sowie Küchenhelfer und Luftreiniger sind Teil der Aktion. Die Angebote sind je nach Produkt bei Amazon, im Dreame Onlineshop, bei MediaMarkt, Saturn und OTTO erhältlich. Einzelne Aktionen enden bereits am 1. November. Am 16. November startet die offizielle Black-Friday-Aktion mit weiteren Rabatten.Hier finden Sie alle Angebote im kompakten Überblick und die Pressemitteilung in Textform (https://docs.google.com/document/d/1YQq7qyUd3LlaY_tjXVMF51-79BKufmV498Q8AClXse8/edit?tab=t.0)Wenn der November näher rückt, nimmt auch der Wunschzettel langsam Gestalt an: ein Saugroboter, der die Böden wischt, während wir unterwegs sind. Ein Haartrockner, der auf jede Reise mitkommt. Eine Heißluftfritteuse, die sich ums Abendessen kümmert. Mit den Feiertagen in Sicht ist jetzt die richtige Gelegenheit, den einen oder anderen Wunsch wahr werden zu lassen.Dreame Technology (https://de.dreametech.com/pages/black-friday) zieht den Black Friday vor: Unter dem Motto "Starke Technik. Noch stärkere Rabatte" bietet die Early-Black-Friday-Aktion vom 27. Oktober bis zum 12. November attraktive Angebote für ausgewählte Produkte. Erhältlich sind die Angebote bei Amazon, im offiziellen Dreame Onlineshop sowie bei MediaMarkt, Saturn und OTTO.Denn das schönste Geschenk ist vielleicht die Zeit, die uns smarte Technik für die Menschen und Dinge zurückgibt, die uns am Herzen liegen.Die Early-Black-Friday-Highlights von DreameSaug- und WischroboterDreame X60 Pro Ultra CompleteDer Dreame X60 Pro Ultra Complete bündelt die fortschrittlichsten Saugroboter-Technologien von Dreame und packt beim Hausputz kräftig an: Die PowerMaster-Technologie, die HyperStream 2.0 Doppelbürste mit Anti-Verhedderungssystem und 42.000 Pa Vormax-Saugkraft rücken Staub und Schmutz zu Leibe. Für gründliche Sauberkeit wischt er zusätzlich mit heißem Wasser. Bis in die Ecken reicht erstmals ein duales Roboterarmsystem von Dreame: Es lässt sich um bis zu 18 cm ausfahren und erreicht auch Bereiche entlang der Fußleisten. Die KI-gestützte OmniSight 3.0 Navigation hält den Roboter auf Kurs, während er Hindernisse von bis zu 10 cm überwindet.Ein Geschenk für alle, die sich auch im Weihnachtstrubel ein rundum sauberes Zuhause wünschen: Wenn Einkaufstaschen, Dekoration und neues Spielzeug das Wohnzimmer in Beschlag nehmen, findet der Roboter dank künstlicher Intelligenz seinen Weg. So bleiben die Böden sauber, ohne dass vorher eigens aufgeräumt werden muss.- UVP: 1.499 EUR- Aktionspreis: 949 EUR- Ersparnis: 550 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSWYM8Q2?maas=maas_adg_1B6547D445250AD5C1F768904D860DDD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-x60-pro-ultra-matrix-grau-saugroboter)Dreame Aqua10 Ultra Roller CompleteDer Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ist der weltweit erste AquaRoll Saug- und Wischroboter mit adaptiver Reinigung für das gesamte Zuhause. Zwölf Sprühdüsen versorgen die 260 mm breite Wischwalze mit sauberem Wasser, während 32 Feuchtigkeitsstufen die passende Dosierung ermöglichen. Die FluffRoll Technologie hält die Walze gleichmäßig weich. Gegen Staub und Schmutz treten 30.000 Pa Saugkraft und die HyperStream Doppelbürste mit Anti-Verhedderungssystem an. Für den nötigen Durchblick sorgen zwei KI-gestützte 3D-Kameras: Sie erkennen mehr als 240 Objekttypen, damit der Roboter gezielt ausweichen kann. Hindernisse bis zu einer Höhe von 8 cm überwindet er selbstständig.Damit Teppiche trocken bleiben, deckt der AutoSeal Schutz die Wischwalze ab und hebt sie um 14 mm an. Nach der Putztour übernimmt die ThermoHub Station die Pflege: Sie reinigt die Walze mit 100 °C heißem Wasser und trocknet sie mit 70 °C warmer Luft. Auch das Entleeren des Staubs und die Dosierung des Reinigungsmittels laufen automatisch. Der Staubbeutel bietet Platz für bis zu 100 Tage.Für alle, die moderne Wischwalzentechnologie zu einem attraktiven Preis suchen: Der Aqua10 Ultra Roller Complete wischt stets mit sauberem Wasser. Besonders, wenn es zu Hause besonders turbulent zugeht.- UVP: 1.099 EUR- Aktionspreis: 649 EUR- Ersparnis: 450 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0G92CHTP7?maas=maas_adg_78220CF4302E7A2494635B66053DA465_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-aqua10-ultra-roller-complete-schwarz-saugroboter)Dreame L10s Ultra Gen 3Der Dreame L10s Ultra Gen 3 kombiniert 25.000 Pa Vormax Saugkraft mit der DuoScrub Doppelwischmopp-Technologie für gründliche Reinigungsergebnisse auf unterschiedlichsten Böden. Sein flexibles Doppelarmsystem kommt auch in schwer zugängliche Ecken. Nach der Putztour übernimmt die PowerDock Station: Sie wäscht die Wischmopps und entleert den Staubbehälter.So kann nach der Hunderunde an einem verregneten Novembernachmittag direkt der gemütliche Teil beginnen: Während Mensch und Vierbeiner entspannen, kümmert sich der Roboter selbstständig um die schlammigen Pfotenabdrücke im Flur.- UVP: 499 EUR- Aktionspreis: 349 EUR- Ersparnis: 150 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H2FPG8NY?maas=maas_adg_2019BA5AC6488B0331439F99931F1C1A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-l10s-ultra-gen-3-kit-saugroboter)Nass- und TrockensaugerDreame T16 Pro HeatMit 90 °C heißem Wasser und 30.000 Pa Saugkraft nimmt der Dreame T16 Pro Heat sich Fett und klebrige Rückstände vor. Sein WhaleSweep Roboterarm erreicht dabei auch Kanten, Ecken und Bereiche entlang der Fußleisten. Ein Multispektralsensor erkennt gleichzeitig Verschmutzungen und passt Saugkraft sowie Wasserzufuhr in Echtzeit an.Auch unter Möbeln macht der T16 Pro Heat sauber: Er lässt sich flach ablegen und kommt mit nur 9,85 cm Höhe unter Betten und Sofas. Der herausnehmbare Akku liefert Energie für bis zu 70 Minuten. Nach der Putztour reinigt sich das Gerät selbst und trocknet die Bürste mit 95 °C heißer Luft.Ein praktischer Helfer, wenn für Familie und Freunde gekocht wird: Verschüttetes Öl, Zucker oder Soße verschwinden dank Heißwasserreinigung in einem Zug.- UVP: 629 EUR- Aktionspreis: 549 EUR- Ersparnis: 80 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 1. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GSW9LKH9?maas=maas_adg_D84FD1CC2EE950FBD87E2250B878051F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-t16-pro-heat-nass-und-trockensauger)Dreame T15 Pro HeatDer Dreame T15 Pro Heat beseitigt Fett und Schmutz in einem Zug. Dafür arbeiten die ThermoRinse Reinigung mit 90 °C heißem Wasser, 30.000 Pa Saugkraft und ein doppeltes Abstreifersystem zusammen. Ein Multispektralsensor erkennt die Art der Verschmutzung. AutoAdapt stimmt Saugkraft, Wasserzufuhr und Reinigungsmitteldosierung automatisch darauf ab. Gegen Haarverwicklungen kommt der TangleCut 2.0 Abstreifer zum Einsatz, der die "0-Tangle"-Zertifizierung von TÜV SÜD trägt.Mit nur 9,85 cm Höhe kommt der T15 Pro Heat auch unter niedrige Möbel. Das GlideWheel-System lässt ihn dabei nahezu mühelos über den Boden gleiten. Anschließend übernimmt das Gerät die Wartung selbst: Die Bürste wird mit 95 °C heißem Wasser gewaschen und mit heißer Luft getrocknet. Der herausnehmbare Akku ermöglicht bis zu 60 Minuten Laufzeit.Wenn die Küche im Dezember auf Hochtouren läuft, erleichtert der T15 Pro Heat das anschließende Saubermachen: Fett vom Festtagsbraten und Zucker vom Dessert löst er mit heißem Wasser - ganz ohne Schrubben.- UVP: 499 EUR- Aktionspreis: 449 EUR- Ersparnis: 50 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 1. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0HBWYTRGX?maas=maas_adg_34B03E1FF71CCB9BF125B55FAAC053F1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Dreame H12 Pro FlexReachDer Dreame H12 Pro FlexReach lässt sich vollständig flach ablegen und reinigt so auch unter Betten, Sofas und niedrigen Möbeln. Seine Bürste mit beidseitiger Kantenreinigung erreicht Bereiche entlang von Wänden, rund um Tischbeine und sogar auf Treppen. Mit 18.000 Pa Saugkraft und stets sauberem Wasser saugt und wischt er in einem Arbeitsgang. Im intelligenten Modus passt er Saugkraft und Wasserzufuhr an den Verschmutzungsgrad an. Der starre TangleCut Abstreifer durchtrennt Haare, bevor sie sich verheddern.Anschließend reinigt sich die Bürste durch Rotation in beide Richtungen mit 90 °C heißem Wasser. Die Trocknung mit 90 °C heißer Luft dauert nur fünf Minuten. Bis zu 50 Minuten Laufzeit reichen für eine Fläche von bis zu 300 m².Ein unkomplizierter Einstieg in die Bodenreinigung ohne Wischeimer: ideal für Wohnungen oder als Geschenk für den ersten eigenen Haushalt.- UVP: 269 EUR- Aktionspreis: 169 EUR- Ersparnis: 100 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DV5RRL9F?maas=maas_adg_478B481E948065ADFDD2C6C31912FC11_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)AkkustaubsaugerDreame Z30 Pro AquaEin Gerät, zwei Aufgaben: Der Dreame Z30 Pro Aqua saugt und wischt als vielseitiger 2-in-1-Akkustaubsauger. Seine AquaCycle 2.0 Bürste erledigt die Nassreinigung in vier Schritten: Sprühen, Abschaben, Schrubben und Absaugen. Drei separate Kammern sorgen dafür, dass Frischwasser, Schmutzwasser und feste Schmutzpartikel getrennt bleiben.Bis zu 28.000 Pa Saugkraft, die TangleCut-Technologie gegen Haarverwicklungen und die CelesTect-Beleuchtung unterstützen die Reinigung. Das fünfschichtige Filtersystem erfasst 99,99 % der Partikel wie Pollen und tierische Hautschuppen. Mit bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit bleibt viel Zeit, auch für den gründlichen Hausputz. Unter dem Bett hilft das um 90° abknickbare Saugrohr: so kommt das Gerät auch dorthin, wo man sich sonst tief bücken müsste. Anschließend wäscht die Basisstation die Walze und trocknet sie mit 70 °C warmer Luft.Gerade im Winter praktisch für Haushalte mit Haustieren: Erst entfernt der Z30 Pro Aqua mit den Polsteraufsätzen Tierhaare vom Sofa, dann beseitigt er mit der Wischbürste feuchte Pfotenabdrücke im Eingangsbereich.- UVP: 599 EUR- Aktionspreis: 399 EUR- Ersparnis: 200 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GLYFK4J2?maas=maas_adg_5F3439105F972E62E18C8B2769C92DCB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/stielstaubsauger-mit-nassreinigungsfunktion-z30-pro-aqua-a)Dreame V20 ProLeicht in der Hand, stark gegen Staub: Der kabellose Dreame V20 Pro kombiniert einen hocheffizienten Digitalmotor mit besonders geringem Gewicht. Die intelligente Beleuchtung an der Bodendüse macht auch Staub sichtbar, der sonst leicht übersehen wird. Mit seinem vielseitigen Zubehör reinigt der Akkustaubsauger unterschiedlichste Oberflächen.Praktisch für den großen Hausputz, bevor der Weihnachtsbaum einzieht: Erst sind Holzböden und Teppiche dran, dann geht es mit dem passenden Aufsatz an die Vorhänge. Zum Abschluss bringt der V20 Pro auch die Autopolster in der Garage auf Vordermann.- UVP: 399 EUR- Aktionspreis: 279 EUR- Ersparnis: 120 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FK5D13YQ?maas=maas_adg_02EE10E5B9A7CC4997410D3C6D7DEBA2_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/kabelloser-staubsauger-v20-pro-a)Haarpflege und StylingDreame Airstyle Pro 2Sieben Aufsätze, viele Styling-Möglichkeiten: Der Dreame Airstyle Pro startet in die zweite Generation und bringt vielseitige Looks mit Salon-Finish ins eigene Bad. Sein leistungsstarker Motor erzeugt einen Luftstrom von 55 m³/h, der die Haare ganz ohne extreme Hitze anzieht und um den Aufsatz wickelt. Die intelligente NTC-Temperaturüberwachung behält die Wärme im Blick und regelt sie kontinuierlich nach. Das schont das Haar und hilft, seinen natürlichen Glanz zu bewahren.Ob Weihnachtsfeier im Büro oder festlicher Abend mit Freunden: Nach dem Duschen lassen sich im Handumdrehen voluminöse Wellen stylen. So sitzt die Frisur auch für die besonderen Anlässe der kalten Jahreszeit.- UVP: 299 EUR- Aktionspreis: 199 EUR- Ersparnis: 100 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GX2BLWJV?maas=maas_adg_6BEF178161916B339F3040BA9FD61918_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-airstyle-pro-2-multi-haarstyler-braun)Dreame Air-AutoLocken auf Knopfdruck: Der automatische Lockenstyler Dreame Air-Auto zieht einzelne Strähnen selbstständig ein und wickelt sie um seinen 32-mm-Stab. Dank 360°-Rotation in beide Richtungen entstehen wahlweise nach innen oder außen gedrehte Locken. Das MCH-Heizsystem bietet drei Temperaturstufen für unterschiedliche Haartypen: 120, 140 und 160 °C. Dabei prüft ein NTC-Sensor die Temperatur 500-mal pro Sekunde.Zum Schluss fixiert die Cool-set-Funktion die Locke mit kühler Luft. Negative Ionen helfen, Frizz zu reduzieren.Praktisch für alle, die zum Fest eine besondere Frisur tragen möchten: Mit dem Air-Auto gelingen definierte Locken in wenigen Minuten, ohne aufwendige Stylingtechnik und mit nur einer Hand.- UVP: 199 EUR- Aktionspreis: 149 EUR- Ersparnis: 50 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H5Q96S7X?maas=maas_adg_AE2A0686932C631D5D6630B4E813D760_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-air-auto-vollautomatischer-lockenstab-lila)Dreame Pocket Pro 2Kleines Format, viel Leistung: Der Dreame Pocket Pro 2 wiegt nur 300 g, lässt sich auf drei Arten zusammenfalten und passt so in nahezu jede Tasche. Sein Motor bringt es auf 110.000 Umdrehungen pro Minute und erzeugt einen Luftstrom von 70 m/s. Damit ist kurzes Haar in rund 40 Sekunden trocken.300 Millionen negative Ionen pro cm³ verleihen dem Haar Glanz und reduzieren Frizz. Mit konstanten 57 °C trocknet der Pocket Pro 2 auch im täglichen Einsatz besonders leise und schonend. Fünf Aufsätze sorgen für Abwechslung beim Styling: zwei Lockenaufsätze, eine Anti-Frizz-Düse, ein Diffusor für definierte Locken und eine Stylingdüse. In der mitgelieferten Reisetasche ist alles griffbereit verstaut.Ob winterlicher Kurztrip oder Weihnachtsferien: Der kompakte Haartrockner beansprucht nur halb so viel Platz im Koffer und liefert trotzdem Trocknungsleistung in Salonqualität.- UVP: 169 EUR- Aktionspreis: 139 EUR- Ersparnis: 30 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GX26NYWN?maas=maas_adg_08678CDCD6843315018964A5F6AC10A5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-pocket-pro-2-haartrockner)Dreame Hair Glory ComboLeicht in der Hand, schnell beim Trocknen: Der Dreame Hair Glory Combo wiegt nur 345 g und liefert Trocknungsleistung in Salonqualität. Sein Motor erreicht 110.000 Umdrehungen pro Minute und erzeugt einen Luftstrom von 70 m/s. Schulterlanges Haar ist damit in rund zwei Minuten trocken.300 Millionen negative Ionen pro cm³ helfen gegen Frizz und sorgen für geschmeidiges, glänzendes Haar. Die intelligente Temperatursteuerung und ein Modus mit konstanten 57 °C halten übermäßige Hitze in Schach. Vier Temperaturstufen und zwei Gebläsestufen erlauben es, die Einstellungen auf das gewünschte Styling abzustimmen. Zwei Aufsätze runden das Set ab: eine Glättungsdüse für ein geschmeidiges Finish und ein Diffusor für definierte Locken.Ob Weihnachtsfeier, Familientreffen oder Winterurlaub: Mit dem Hair Glory Combo sitzt die Frisur auch unterwegs ohne großen Aufwand. Eine passende Geschenkidee für alle, die ihr Haar gerne pflegen und vielseitig stylen.- UVP: 99 EUR- Aktionspreis: 69 EUR- Ersparnis: 30 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GLYF634T?maas=maas_adg_342411102045A570180BEE0C29A0E07E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-hair-glory-combo-haartrockner)MähroboterDreame A2 SerieRasenpflege ohne aufwendige Installation: Die Dreame A2 Serie findet sich ganz ohne Begrenzungskabel oder RTK-Basisstation im Garten zurecht. Dafür kombiniert OmniSense 2.0 ein 360°-3D-LiDAR-System mit einer KI-gestützten 1080p-HDR-Kamera. Die Mähroboter erfassen ihre Umgebung dreidimensional und navigieren zentimetergenau über den Rasen.Dank KI-gestützter Grenzerkennung gelingt die Kartierung bis zu fünfmal schneller als beim Vorgänger. Für saubere Ränder fährt das EdgeMaster Schneidsystem die Mähscheibe seitlich aus. So bleibt der Abstand zur Rasenkante unter 5 cm. Auch Hanglagen bringen den A2 nicht so schnell aus dem Tritt: Der Nabenmotor bewältigt Steigungen von bis zu 50 %. Schnitthöhen zwischen 30 und 70 mm, fünf Mähmodi und individuell anpassbare Mähmuster lassen Spielraum für persönliche Vorlieben.Je nach Modell kümmert sich die Serie um Rasenflächen von bis zu 1.200, 2.000 oder 3.000 m². Ob entlang der Kanten oder am steilen Hang: Die Mähroboter halten den Rasen mit wenig Aufwand in Form.Dreame A2 1200:- UVP: 1.399 EUR- Aktionspreis: 849 EUR- Ersparnis: 550 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GH7HVQV4?maas=maas_adg_67829C0C5A4D440FE27A792FD622E283_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1QV4%2Fref)Dreame A1 Pro SerieGarten erfassen, Mähplan festlegen, loslegen: Die Dreame A1 Pro Serie orientiert sich mit der OmniSense 3D-Sensortechnologie. Ihr 360°-3D-LiDAR erfasst die Umgebung auf bis zu 70 m Entfernung und kartiert den Garten zentimetergenau. Begrenzungskabel oder eine RTK-Station braucht es dafür nicht.In U-förmigen Bahnen mähen die Roboter den Rasen gleichmäßig. Hindernissen weichen sie dank 3D-Erkennung aus, während geländegängige Räder auch auf anspruchsvollem Untergrund vorankommen. Steigungen von bis zu 45 % bewältigt die Serie ebenfalls. Fünf Mähmodi und einstellbare Schnitthöhen erlauben eine Rasenpflege nach Wunsch. Für getrennte Gartenbereiche lassen sich zwei Karten verwalten; wann gemäht wird, bestimmen Nutzer bequem per App.Je nach Modell eignet sich die A1 Pro Serie für Rasenflächen von bis zu 800, 1.000 oder 2.000 m². So bleibt der Garten mit wenig eigenem Aufwand gepflegt und man hat mehr Zeit, ihn zu genießen.Dreame A1 Pro 2000:- UVP: 1.099 EUR- Aktionspreis: 749 EUR- Ersparnis: 350 EUR- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 12. November- Erhältlich bei: Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-roboticmower-a1-pro)KüchenhelferDreame Tasti HeißluftfritteuseKnusprige Snacks mit freiem Blick aufs Essen: Dreames erste 5-in-1-Heißluftfritteuse kann Heißluftfrittieren, Rösten, Aufwärmen, Grillen und Warmhalten. Statt in einem geschlossenen Garkorb landen die Zutaten in Behältern aus 6 mm starkem Borosilikatglas. So lässt sich der Garfortschritt rundum beobachten, ganz ohne PFAS- oder PTFE-Beschichtungen.Mitgeliefert werden zwei austauschbare Glasbehälter mit 2,5 und 4,5 Litern Fassungsvermögen. Zum Zubereiten werden sie mit dem Heizmodul verbunden, anschließend dienen sie bei Bedarf als luftdicht verschließbare Frischhalteboxen. Die 3D-Heißluftzirkulation erhält Unterstützung von einer Wasserkammer, die Dampf abgibt. Das hält die Speisen innen saftig, während sie außen knusprig werden. Nach dem Essen dürfen Glasbehälter und Edelstahleinsatz einfach in die Spülmaschine.Praktisch für kleine Köstlichkeiten an den Feiertagen: Während die Snacks für die Gäste goldbraun werden, bleibt alles im Blick. Und was übrig bleibt, wartet direkt im selben Behälter auf den nächsten Tag.- UVP: 129 EUR- Aktionspreis: 99 EUR- Ersparnis: 30 EUR (23 %)- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 1. November- Erhältlich bei: Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-tasti-heissluftfritteuse?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=preBF), Media Markt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_dreame-pt60-tasti-heissluftfritteuse-3027952.html)Dreame PortFresh tragbarer MixerFrisch gemixt und direkt mitgenommen: Der kabellose Dreame PortFresh macht Smoothies auch unterwegs unkompliziert. Zum Verstauen verschwindet seine Motorbasis im Mixbecher. Das spart 33 % Stauvolumen und schafft Platz in der Tasche.Sechs Edelstahlklingen und die 4D-Vortex-Technologie verwandeln die Zutaten in nur 15 Sekunden in einen frischen Smoothie. Gemixt wird direkt im BPA-freien Trinkbecher. Anschließend den auslaufsicheren Deckel aufsetzen, einpacken und los geht's! Eine zusätzliche Flasche ist überflüssig. Fünf voreingestellte Programme nehmen Arbeit ab, darunter ein Selbstreinigungsmodus für die schnelle Reinigung nach dem Genuss.Ob morgens zwischen Tür und Angel, im Büro, nach dem Sport oder auf Reisen über die Feiertage: Mit dem PortFresh kommt der frisch gemixte Smoothie einfach mit. Auch als Wichtelgeschenk bietet sich der kompakte Mixer für alle an, die unterwegs gerne frische Drinks genießen.- UVP: 89 EUR- Aktionspreis: 69 EUR- Ersparnis: 20 EUR (22 %)- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 1. November- Erhältlich bei: Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/portfresh-tragbarer-mixer?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=preBF), OTTO (https://www.otto.de/p/dreame-akku-smoothie-maker-portfresh-portable-blender-120-w-usb-c-akku-kompakt-mobil-2094009157/)RaumluftDreame AP10 LuftreinigerDraußen wird es kälter, drinnen bleiben die Fenster häufiger zu: Gerade mit Haustieren ist frische Raumluft dann besonders willkommen. Der Dreame AP10 Pet Air Purifier ist auf das Zusammenleben mit tierischen Mitbewohnern ausgelegt und eignet sich für Räume bis 40 m².Mit seiner 360°-Tierhaarerfassung und einem mehrstufigen Luftreinigungssystem hilft er, Tierhaare, Gerüche, Pollen und Formaldehyd aus der Luft zu filtern. Das sorgt für ein angenehmeres Wohnumfeld für Mensch und Tier. Auch an Unterhaltung ist gedacht: Ein intelligenter Rotpunktlaser und ein Katzenspielzeug laden die Samtpfoten zum Spielen ein.- UVP: 399 EUR- Aktionspreis: 249 EUR- Ersparnis: 150 EUR (37 %)- Aktionszeitraum: 27. Oktober bis 1. November- Erhältlich bei: Amazon (https://www.amazon.de/Purifier-negative-purification-transparent-compartment/dp/B0FY3HS4NK), Dreame Store (https://de.dreametech.com/products/dreame-haustier-luftreiniger-ap10?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=preBF)VerfügbarkeitDie Early-Black-Friday-Aktion von Dreame läuft vom 27. Oktober bis zum 12. November. Ausgewählte Angebote sind bei Amazon, im offiziellen Dreame Onlineshop sowie bei MediaMarkt, Saturn und OTTO erhältlich. Es gelten die jeweils bei den Produkten angegebenen Aktionszeiträume; einzelne Angebote enden bereits am 1. November.Weitere Angebote folgen: Am 16. November startet die offizielle Black-Friday-Aktion von Dreame mit neuen Rabatten.Alle Angebote der Dreame Pre-Black-Friday-Aktion finden sich bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/6324C48C-40A8-4863-9AB4-76067FC10887) und im Dreame Store (https://de.dreametech.com/pages/black-friday).Über DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet und entwickelt innovative Lösungen für den smarten Haushalt. Auf Basis seiner Expertise in Hochgeschwindigkeitsmotoren, Computer Vision und SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, simultane Lokalisierung und Kartierung) hat das Unternehmen ein umfassendes Ökosystem für Haus und Garten aufgebaut, das sowohl Haushaltsklein- als auch Haushaltsgroßgeräte umfasst.Zum Portfolio zählen Saug- und Wischroboter, Akkustaubsauger, Nass- und Trockensauger, Mähroboter sowie Geräte für die Körper- und Haarpflege. Laut IDC-Daten war Dreame 2025 gemessen an den ausgelieferten Stückzahlen die führende Saugrobotermarke in Europa. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und verfolgt das Ziel, den Alltag durch Innovationen zu erleichtern, die Leistung, Intelligenz und einfache Bedienung miteinander verbinden.Pressekontakt:Markus ChangPR DACHE-Mail: markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173033/6378563