Eine Mitte Oktober 2026 als "node2shell" bekanntgewordene Sicherheitslücke in Googles Brotli-Decoder betrifft deutlich mehr Apps als ursprünglich angenommen. Für die meisten Anwendungen sind Patches vorhanden. Admins sollten schnell updaten. Bei Brotli handelt es sich um einen von Google entwickelten verlustfreien Kompressionsalgorithmus, der Daten für die Speicherung oder die Übertragung via Internet verkleinert -Â und anschließend wieder entpackt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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