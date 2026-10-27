Ettlingen (ots) -Ein kurzes Interview mit Ulrich Kammerer, Unternehmer, Sanierungsexperte und Mitgründer der UKMC eG. Er hat nach eigenen Angaben bereits über 400 Unternehmen bei der Sanierung begleitet.1. Über eine Milliarde Euro investiert und trotzdem insolvent: Wie kann ein Unternehmen wie Sonnen derart scheitern?Ulrich Kammerer: "Der Fall Sonnen zeigt, dass selbst enorme Investitionen kein Unternehmen retten können, wenn das Geschäftsmodell dauerhaft nicht wirtschaftlich funktioniert. Wachstum und hohe Umsätze sind kein Garant für Erfolg. Wenn ein Unternehmen über Jahre mehr Geld verbraucht, als es erwirtschaftet, verschiebt zusätzliches Kapital das Problem möglicherweise nur nach hinten. Entscheidend ist nicht, wie viel Geld investiert wird, sondern ob das Unternehmen langfristig aus eigener Kraft überleben kann."2. Warum erkennen Unternehmen oft erst viel zu spät, dass sie auf eine Insolvenz zusteuern?Ulrich Kammerer: "Viele Unternehmer konzentrieren sich zu stark auf Umsatz, Wachstum und neue Investoren. Dabei übersehen sie, dass sich eine Krise häufig schon lange vorher in der Liquiditätsplanung und den laufenden Kosten abzeichnet. Besonders gefährlich wird es, wenn Verluste über Jahre durch frisches Kapital ausgeglichen werden. Solange ein finanzstarker Investor dahintersteht, wirkt das Unternehmen nach außen stabil. Fällt diese Unterstützung plötzlich weg, kann die Situation innerhalb kürzester Zeit kippen."3. Welche drei Warnsignale zeigen Unternehmern, dass ihre Firma trotz hoher Umsätze vor der Pleite stehen könnte?Ulrich Kammerer: "Erstens, wenn das operative Geschäft dauerhaft Verluste produziert und nur durch zusätzliche Finanzierungen aufrechterhalten werden kann. Zweitens, wenn die Liquidität zunehmend knapp wird, obwohl die Umsätze hoch sind. Und drittens, wenn das Unternehmen von einzelnen Investoren, Banken oder Großkunden abhängig ist. Wer diese Warnsignale ignoriert, riskiert, dass irgendwann selbst eine große Finanzspritze nicht mehr ausreicht. Entscheidend ist, frühzeitig gegenzusteuern, bevor die Handlungsfähigkeit verloren geht."Über Ulrich KammererUlrich Kammerer ist Gründer und Vorstand der UKMC eG sowie Initiator der Ulrich Kammerer Akademie. Seit über einem Jahrzehnt begleitet er Unternehmen in Eigenverwaltungs-, Schutzschirm- und StaRUG-Verfahren und hat mehr als 350 Restrukturierungen betreut. Zuvor führte er sein eigenes IT-Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern erfolgreich durch ein Schutzschirmverfahren. Weitere Informationen unter: https://www.ukmc.de/ und https://akademie.ulrichkammerer.de/Pressekontakt:Ulrich Kammerer AkademieUKMC eGE-Mail: info@ukmc.deWebsite: www.ulrichkammerer.deOriginal-Content von: Ulrich Kammerer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183019/6378583