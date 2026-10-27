Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Novartis AG vom 27.10.2026:Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 kommentierte Vas Narasimhan, CEO von Novartis:"Novartis erzielte im dritten Quartal ein solides Umsatzwachstum, wobei prioritäre Marken und Neueinführungen die Einbußen durch Generika mehr als wettmachten und die Erneuerungskraft des Geschäfts demonstrierten. In Kombination mit Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung führte dies zu einer starken Ergebnisentwicklung und ermöglichte uns eine Anhebung unserer Jahresprognose. Gleichzeitig erzielten wir weitere Fortschritte in unserer Pipeline, mit positiven Phase-III-Ergebnissen für Remibrutinib bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose (RMS), mit Erweiterungen der Fachinformationen für Rhapsido und Pluvicto in den USA sowie mit dem ersten Zulassungsantrag für Pelabresib in der EU. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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