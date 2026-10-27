NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. "Keine negativen Nachrichten sind gute Nachrichten", überschrieb Philippe Houchois am Dienstag seinen Kommentar zum Quartalsbericht des Sportwagenbauers. Die bereinigte Konzernmarge liege über seiner Schätzung. Der Barmittelzufluss überrasche ebenfalls positiv. Er sei vom Wegfall von Zahlungen an Audi in diesem Zeitraum begünstigt worden. Für die Konsensschätzungen sieht Houchois nur geringe Risiken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
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