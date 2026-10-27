Eine Kollision der Mein Schiff 3 mit dem Containerschiff MSC Victorine in Bremerhaven führt aufgrund von Reparaturen im Trockendock zur Absage einer 20-tägigen Kanaren-Kreuzfahrt. Dennoch dürften sich die Auswirkungen auf die TUI AG in engen Grenzen halten. Der operative Umsatzausfall auf Ebene des Joint Ventures TUI Cruises beläuft sich aufgrund von Rückerstattungen und entgangenen Bordeinnahmen nach unserer Schätzung auf EUR 10 Mio. bis 12 Mio. Der Großteil der entstehenden Verluste dürfte jedoch durch den marktüblichen Versicherungsschutz (Kaskoversicherung) abgedeckt werden. Da TUI Cruises zudem nach der Equity-Methode bilanziert wird (50%-Beteiligung), beläuft sich der nicht erstattete Nettoeffekt auf das EBIT von TUI lediglich auf EUR 3 Mio. bis 5 Mio. (mwb-Schätzung). Folglich ändert dieses nichts an unserer Investment-These. KAUFEN (BUY), Kursziel EUR 13,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag
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