SK Hynix könnte am Mittwoch den nächsten Rekordgewinn melden. Doch nach dem kräftigen Kursrückgang reicht ein starkes Quartal allein womöglich nicht aus, um die Anleger wieder zu überzeugen. Neben neuen Zahlen zum Geschäft mit KI-Speicherchips sorgt auch die Aussicht auf eine milliardenschwere Sonderdividende für Gesprächsstoff. SK Hynix vor Zahlen - Analysten erwarten Rekordgewinn Am Mittwoch, dem 28. Oktober, veröffentlicht der südkoreanische Speicherchiphersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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